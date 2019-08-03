Уборочная кампания на Будакошелевщине продолжается. О своей работе рассказывают семейные экипажи

Источник материала: Газета Авангард

Уборочная кампания в самом разгаре. Ежедневно в битве за урожай участвуют аграрии всех сельхозпредприятий района. Среди хлеборобов есть и те, кто в слаженном тандеме работает в составе семейных экипажей. И здесь, как показывает практика, опыт и умение все делать сообща играют немаловажное значение. Ведь на кону стоит самое главное – будущий каравай.





Виктор и Андрей Марцелевы работают механизаторами в РУП «Белоруснефть-Особино». И если для Виктора Васильевича это уже 26-я уборочная кампания и о его предыдущих успехах в уборочной страде знают не только в районе, но и области, то его сын Андрей в третий раз участвует в жатве. Причем два из них бок о бок с отцом.

– Мы сельские жители и не понаслышке знаем, что такое жить и работать на земле. С раннего детства прививал сыну любовь к технике, видимо, поэтому он и пошел по моим стопам, – делится Виктор Марцелев. – Работая вместе, узнаешь друг друга совсем с другой стороны. Сидя в комбайне, стараюсь видеть в Андрее не только сына, а прежде всего напарника, на которого можно положиться, доверить ответственную часть работы и разделить все трудности. А еще это хорошая возможность передать ему свой опыт, который, я уверен, в будущем ему еще не раз пригодится. Каждая уборочная кампания для меня это своего рода вызов самому себе, смогу ли я показать результат лучше, чем в прошлом году, ведь заданную планку спускать не хочется. Поэтому буду стараться, чтобы убрать как можно больше зерна без потерь. Надеюсь, что с таким помощником мы успешно справимся с поставленной задачей.

– Как чувствуете себя в роли «правой руки» и помощника комбайнера у своего отца? – интересуюсь у продолжателя трудовой династии.

– С техникой я всегда был на «ты», поэтому без машин и тракторов свою жизнь не мыслю, – отмечает Андрей Марцелев. – Комбайн – огромная махина, в которой я хочу разобраться и без труда ею управлять. Сложно передать словами, какие чувства меня переполняли в свою первую уборочную, благо, с таким хорошим учителем, как мой отец, она прошла без проблем. Сегодня, сидя за рулем комбайна, я чувствую себя уверенно, а труд от зари до зари меня нисколько не пугает, тем более что условия для работы нам обеспечили достойные. Конечно, мне надо очень стараться, чтобы, как говорится, не ударить в грязь лицом, ведь в работе отец для меня – главный авторитет, и на него нужно равняться.





Здесь же на одном поле вместе с тандемом Виктора и Андрея Марцелевых в жатве участвует экипаж Александра Панкова и Виктора Алексейкова. К слову, Виктор Васильевич является тестем старшего комбайнера Александра Панкова. И это как раз тот случай, где старшему поколению есть чему поучиться у молодежи. Не могу не поинтересоваться у хлеборобов, как проходит у них уборочная.

– Для меня это уже 14-я уборочная страда, – рассказывает Александр Панков. – Несмотря на это, каждый раз испытываю волнение. И если в себе и своих возможностях я уверен на все 100%, то за технику и уж тем более погоду ручаться нельзя. А в нашем нелегком деле от исправности сельхозмашин, также как и от погодных условий, зависит очень многое. И тут главное – не упустить время, которое в период жатвы особенно ценно. Так что постараемся приложить максимум усилий, чтобы нынешняя кампания прошла как можно лучше.

К нашему разговору присоединяется и Виктор Алексейков, который полностью разделяет точку зрения старшего комбайнера.

– Конечно, в нашем деле человеческий фактор играет большую роль, ведь от того, насколько качественно и грамотно человек управляет техникой, зависит будущий урожай. И мелочей здесь быть не может, важно буквально все, поэтому стараемся не упустить ни одной минуты в битве за урожай, – отмечает Виктор Васильевич. – Стараемся работать с азартом и на погоду не пенять. У каждого комбайнера есть заветный рубеж в тысячу тонн, который и мы, уверен, очень скоро достигнем, ведь работать спустя рукава не в наших правилах.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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