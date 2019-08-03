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Сегодня – День железнодорожника

04.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Железная дорога – это огромная инфраструктура в тысячи километров путей с многочисленными мостами и станциями, бесперебойную работу которой обеспечивают настоящие профессионалы, преданные своему делу.

Сегодня – День железнодорожника
Людмила Новицкая

Одна из них – наша сегодняшняя героиня Людмила Новицкая, начальник железнодорожной станции Буда-Кошелевская Гомельского отделения БелЖД, которая 25 лет своей жизни посвятила работе на железной дороге. В преддверии Дня железнодорожника «Авангард» встретился с Людмилой Николаевной, и она рассказала, как решила связать свою жизнь с железной дорогой и чем живет станция сегодня.

– Родилась и выросла я в городе Унеча Брянской области. О том, что буду работать на железной дороге, сперва даже не задумывалась. Хотя все предпосылки для этого были, – делится женщина. – Мой дедушка всю жизнь добросовестно проработал машинистом в локомотивном депо в Унече, да и отец трудился в этой сфере. Еще в школе, в отличие от большинства девчонок, хотела стать строителем, поэтому после одиннадцати классов поехала подавать документы в Белорусский государственный университет транспорта на строительный факультет. Но, видимо, судьбе было так угодно, что в самый последний момент, прислушавшись к доводам членов приемной комиссии, мой выбор склонился в пользу факультета управления процессами перевозок. Там я, кстати, встретила своего будущего супруга Владимира, который, как и я, железнодорожник.

Забегая наперед, скажу, что старший сын нашей героини, Артем, стал продолжателем семейной династии. После окончания Гомельского железнодорожного колледжа он устроился на работу помощником машиниста в Гомельское локомотивное депо и заочно учится в БЕЛГУТе. А вот младший сын, Константин, решил стать электриком, он учится на втором курсе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа. Людмила Николаевна гордится своими сыновьями, для нее они не только самые первые помощники, но и надежная опора.

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте Людмила Новицкая начала в 1994 году с должности дежурного по парку железнодорожной станции Гомель, а с 1997-го навсегда связала свою жизнь с Будакошелевщиной, куда отправилась на работу приемо-сдатчиком груза и багажа вслед за супругом. Непродолжительное время женщине довелось потрудиться и билетным кассиром, пока в 1998 году ее не назначили на должность дежурного по железнодорожной станции. С 2017-го она работает начальником станции.

За 25 лет работы на железной дороге наша героиня ни разу не усомнилась в сделанном когда-то выборе, а только укрепилась в уверенности, что здесь, среди стальных магистралей, под стук колес и гудки поездов, она находится на своем месте, управляя таким большим и слаженным механизмом, как железнодорожная станция.

– Время не стоит на месте, все меняется, железнодорожный транспорт тоже развивается и совершенствуется, – отмечает Людмила Новицкая. – За последние годы на станции появились свои новшества: введена микропроцессорная централизация, позволяющая дежурному по станции с компьютера управлять всеми процессами, находясь на своем рабочем месте; произведена электрофикация участка Гомель-Жлобин, что, безусловно, отразилось на комфортности предоставляемых пассажирам сервисных услуг. Кроме того, на нас лежит большая ответственность по обеспечению пропуска поездов и безопасности движения, а также удовлетворению потребностей в грузовых и пассажирских перевозках, с которой мы успешно справляемся. Нельзя не отметить и тот факт, что для безопасности пассажиров на территории вокзального комплекса установлено видеонаб-людение. В сентябре минувшего года для удобства пассажиров и жителей города в пределах пассажирских платформ уложен новый пешеходный переход, на котором в ближайшее время запланированы работы по установке светофоров. Рассматривается вопрос и по установке более пологих спусков на пешеходном мосту. Очень скоро в здании железнодорожного вокзала будут установлены телевизор и электронный терминал для продажи пригородных билетов. Одним словом, мы стараемся сделать все, чтобы люди с удовольствием пользовались железнодорожным тран-спортом, заботимся об их удобстве и безопасности.

По случаю профессионального праздника Людмила Николаевна пожелала коллегам и ветеранам железнодорожной отрасли сохранять профессиональный подход к делу, приумножать славные трудовые традиции, семейного благополучия, счастья, тепла и радости.

К слову, накануне профпраздника в Доме культуры железнодорожников в Гомеле Людмила Новицкая была награждена Почетной грамотой от руководства Гомельского отделения Белорусской железной дороги.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
Фото автора

 
Теги: Гомель
 
 
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