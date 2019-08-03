Делегация Пинского района приняла участие в этнофестивале в Острожском районе Ровенской области Украины

Источник материала: Полесская правда



В пятый раз в д. Новомалин Острожского района Ровенской области Украины прошел фестиваль истории и народного творчества «Новомалинська Любава». Участие в нем приняла и делегация Пинского района. Социально-экономические и культурные связи белорусы и украинцы поддерживают не первый год. Вот и в этот раз фестиваль подтвердил, что для дружбы нет границ.

На территории бывшего Новомалинского замка, построенного еще в XIV веке, развернулось действо этнофестиваля. Для гостей праздника организаторы подготовили многочисленные выставки народных ремесел и мастер-классы умельцев, шалаши с национальными блюдами, детские площадки, фотозоны и, конечно же, выступления творческих коллективов: каждый мог найти развлечение по своему вкусу.

В этом году этнофестиваль традиционной украинской культуры «Новомалинська Любава» приобрел статус областного. Порадовать своими выступлениями приехали художественные коллективы Ровенской и Хмельницкой областей, музыканты Ровенской областной филармонии. К тому же, впервые на фестивале выступили артисты из Республики Беларусь. «На ура» острожчане приняли номера в исполнении коллектива из Парохонска «Радуга». Всех впечатлили яркие голоса артистов и не менее яркие костюмы, задор и азарт, с которыми вышли на сцену парохонцы. Наши артисты представили несколько композиций, каждая из которых была встречена зрителями бурными аплодисментами. К слову, участие коллектива «Радуга» в фестивале «Новомалинська Любава» состоялось благодаря поддержке ОАО «Парохонское» и его директора В.Ф. Хроленко.

Живой интерес участников праздника вызвали огненное шоу и реконструкция рыцарских боев, а также выступление украинской группы «Mad Heads».

Очередное знакомство с украинской культурой, посещение Острожских замка и академии, общение с коллегами (а надо сказать, что в числе гостей были и представители из Сандомира Республики Польша, с которыми Пинский район поддерживает социально-культурные, дружеские отношения) – все свидетельствовало о том, что культурные связи дают возможность сохранять добрососедские отношения между народами. Фестиваль был наполнен атмосферой мира и межкультурного диалога, исторических и культурных традиций, духовной самобытности участников.

Вероника НИКОЛАЕВА.

Фото автора.