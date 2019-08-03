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Дачные споры: кто должен спилить неугодное дерево?

04.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Дачные споры: кто должен спилить неугодное дерево?
– У соседа по даче растут две ели высотой до 10 метров. И растут они на границе с моим участком. Одна ель примыкает вплотную к забору, другая – в 50 сантиметрах от него. Все шишки падают ко мне на дорожку. Не единожды просила соседа спилить эти деревья, но ответ один: мне они не мешают, если вам мешают – берите и сами пилите. Кто должен это делать?

Нина ХАРИЛОВА,
г. Пинск.

Разъяснения дал заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского райисполкома С.С. Курохтин.

– Согласно пп. 27, 28 главы 7 Типовых правил внутреннего распорядка садоводческих товариществ, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.07.2008 г. № 1048, посадка зеленых насаждений от границ со смежными земельными участками осуществляется на расстоянии:

  • высокорослых деревьев семечковых пород (яблони, груши) – не менее трех метров;
  • среднерослых деревьев косточковых пород (сливы, вишни), а также декоративных и карликовых пород – не менее двух метров;
  • кустарников – не менее одного метра.

По взаимному согласию домовладельцев соседних участков допускается производить посадку деревьев и кустарников на расстоянии меньше указанных выше, если они будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной, северо-западной или северо-восточной стороны; устраивать живую изгородь по границе, разделяющей участки из декоративных зеленых насаждений и ягодных кустарников. В зоне 1 метра до границы участка допускается размещение газона и цветочных растений высотой до 1 метра.

Удалять деревья на придомовой территории садового участка – это прерогатива собственника участка.

В Правилах также указано, что члены товарищества обязаны выполнять иные требования, установленные актами законодательства (в том числе техническими нормативными правовыми актами), уставом товарищества и правилами внутреннего распорядка товарищества.

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