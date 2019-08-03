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Дачные споры: кто должен спилить неугодное дерево?
04.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Нина ХАРИЛОВА,
Разъяснения дал заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского райисполкома С.С. Курохтин.
– Согласно пп. 27, 28 главы 7 Типовых правил внутреннего распорядка садоводческих товариществ, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.07.2008 г. № 1048, посадка зеленых насаждений от границ со смежными земельными участками осуществляется на расстоянии:
По взаимному согласию домовладельцев соседних участков допускается производить посадку деревьев и кустарников на расстоянии меньше указанных выше, если они будут располагаться по отношению к соседнему участку с северной, северо-западной или северо-восточной стороны; устраивать живую изгородь по границе, разделяющей участки из декоративных зеленых насаждений и ягодных кустарников. В зоне 1 метра до границы участка допускается размещение газона и цветочных растений высотой до 1 метра.
Удалять деревья на придомовой территории садового участка – это прерогатива собственника участка.
В Правилах также указано, что члены товарищества обязаны выполнять иные требования, установленные актами законодательства (в том числе техническими нормативными правовыми актами), уставом товарищества и правилами внутреннего распорядка товарищества.
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