Ратуша, качели и рукоход. Как выглядит детский комплекс, который «Санта-Бремор» подарила городу

Источник материала: Tut.by

«Санта Бремор» открыла в микрорайоне «Дубровка» игровой комплекс.





Детскую площадку соорудили во дворе дома на улице Дубровской 19/1 в качестве подарка к 1000-летию города.





Площадка занимает около 30 «квадратов» и рассчитана на детей от 3 лет. В центре игровой зоны — небольшая Ратуша, где можно свободно лазить и кататься. Наверх ведет удобная лестница, а быстро спуститься позволяет разноцветная горка. Для спортивных игр и тренировок установили рукоход и шест, а для малышей предусмотрена альпинистская стенка. Рядом с комплексом поставили двойные качели.











