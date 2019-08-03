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Ратуша, качели и рукоход. Как выглядит детский комплекс, который «Санта-Бремор» подарила городу

04.08.2019 08:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Санта Бремор» открыла в микрорайоне «Дубровка» игровой комплекс.


Детскую площадку соорудили во дворе дома на улице Дубровской 19/1 в качестве подарка к 1000-летию города.


Площадка занимает около 30 «квадратов» и рассчитана на детей от 3 лет. В центре игровой зоны — небольшая Ратуша, где можно свободно лазить и кататься. Наверх ведет удобная лестница, а быстро спуститься позволяет разноцветная горка. Для спортивных игр и тренировок установили рукоход и шест, а для малышей предусмотрена альпинистская стенка. Рядом с комплексом поставили двойные качели.




 
 
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Площадка занимает около 30 «квадратов» и рассчитана на детей от 3 лет.
 
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