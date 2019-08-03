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В Дрогичинском районе женщина с тремя детьми заблудилась в лесу

04.08.2019 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 августа года в 17.10 к спасателям обратилась за помощью женщина, сообщившая, что в лесу в районе у деревни Лосинцы Дрогичинского района пропала ее сестра с тремя детьми. Об этом сообщает МЧС.

32-летняя жительница Минска, вместе с детьми 11-летней и 13-летней дочерьми и 3-леним сыном, уехала на автомобиле в лес за ягодами около 11 часов и пропала, телефонной связи с ней нет.

Спасатели, милиция, сотрудники лесхоза и местные жители организовали поиски. В 18.04 пропавшая женщина вместе с детьми вышла из леса на звук сигнально-говорящего устройства пожарной машины.

Состояние и мамы, и детей было удовлетворительным, в госпитализации никто не нуждался.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
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В 18.04 пропавшая женщина вместе с детьми вышла из леса на звук сигнально-говорящего устройства пожарной машины.
 
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