В Дрогичинском районе женщина с тремя детьми заблудилась в лесу

Источник материала: Tut.by

3 августа года в 17.10 к спасателям обратилась за помощью женщина, сообщившая, что в лесу в районе у деревни Лосинцы Дрогичинского района пропала ее сестра с тремя детьми. Об этом сообщает МЧС.

32-летняя жительница Минска, вместе с детьми 11-летней и 13-летней дочерьми и 3-леним сыном, уехала на автомобиле в лес за ягодами около 11 часов и пропала, телефонной связи с ней нет.

Спасатели, милиция, сотрудники лесхоза и местные жители организовали поиски. В 18.04 пропавшая женщина вместе с детьми вышла из леса на звук сигнально-говорящего устройства пожарной машины.

Состояние и мамы, и детей было удовлетворительным, в госпитализации никто не нуждался.