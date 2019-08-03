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Игорь Шуневич сменил имидж после отставки
04.08.2019 10:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Игорь Шуневич ушел в оставку с поста министра внутренних дел в начале июля, но остался председателем наблюдательного совета хоккейного «Динамо». Именно на встрече наблюдательного совета с тренерским штабом команды, бывший глава МВД
Ранее Игорь Шуневич всегде появлялся на публике свежевыбритым.
Напомним, 10 июня Игорь Шуневич
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На встрече наблюдательного совета с тренерским штабом ХК «Динамо», бывший глава МВД появился в новом образе - с усами и бородкой.
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