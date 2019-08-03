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Игорь Шуневич сменил имидж после отставки

04.08.2019 10:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Игорь Шуневич ушел в оставку с поста министра внутренних дел в начале июля, но остался председателем наблюдательного совета хоккейного «Динамо». Именно на встрече наблюдательного совета с тренерским штабом команды, бывший глава МВД появился в новом образе — с усами и бородкой.


Фото: ХК «Динамо»

Ранее Игорь Шуневич всегде появлялся на публике свежевыбритым.

Напомним, 10 июня Игорь Шуневич был освобожден от должности министра внутренних дел Беларуси. Он подал рапорт об отставке, а президент его подписал.

 
 
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На встрече наблюдательного совета с тренерским штабом ХК «Динамо», бывший глава МВД появился в новом образе - с усами и бородкой.
 
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