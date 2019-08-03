Встречать и провожать поезда

Источник материала: Чырвоны прамень

Гудки и стук колёс поездов привычные для жителей деревни Варки и чашничан. За движением работники железнодорожной станции «Чашники» следят зорко.





Пульт железнодорожной станции и в переносном, и в прямом смысле слова – мозговой центр. В момент нашего приезда на телефонные звонки отвечала и за всеми датчиками следила дежурный по станции Светлана Кисель. На протяжении ближайших 12 часов в её ведении – оперативное управление движением поездов и выполнение маневровой работы.

– Когда на посту Светлана Ильинична – можно быть спокойным, – рассказал начальник железнодорожной станции «Чашники» Леонид Иванович Голубицкий. – Она всегда добросовестно и ответственно выполняет поставленные задачи. А сейчас своим опытом делится с молодёжью: помогает практикантам постичь азы профессии.

Светлана Ильинична трудится на станции уже 7 лет. Пришла после Оршанского техникума железнодорожников (ныне колледж) и прикипела. В другой сфере себя сейчас не представляет.

По мнению Светланы Ильиничны, сложности есть в любой профессии, нужно уметь их преодолевать. Хорошо, когда коллектив – команда единомышленников. С уверенностью говорит, что у них нет таких, кому рабочие будни, ежедневные заботы и хлопоты в тягость. Здесь все и всегда готовы помогать друг другу.

Бесперебойная, слаженная работа станции обеспечивается, конечно же, дружным коллективом, где каждый человек на своём месте и к выполнению своих обязанностей подходит со всей серьёзностью.

Железнодорожный транспорт – главная артерия, связывающая города и страны, которые порой разделяют тысячи километров. Курсируют пассажирские и товарные поезда в любое время суток и при любой погоде, доставляя пассажиров или грузы по назначению. Для того, чтобы поездки стали для нас безопасными и удобными, работают обычные люди, наши земляки. Они не только добросовестно выполняют должностные обязанности, но и делают всё для сохранения жизни и здоровья пассажиров.

В канун профессионального праздника желаем им успехов в работе, вежливых и благодарных пассажиров.

Наталья СТУКАЛОВА.