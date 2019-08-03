ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встречать и провожать поезда

04.08.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Гудки и стук колёс поездов привычные для жителей деревни Варки и  чашничан. За движением  работники железнодорожной станции «Чашники» следят зорко. 

Встречать и провожать поезда

Пульт железнодорожной станции и в переносном, и в прямом смысле слова – мозговой центр. В момент нашего приезда на телефонные звонки отвечала и за всеми датчиками следила дежурный по станции Светлана Кисель. На протяжении ближайших 12 часов в её ведении – оперативное управление движением поездов и выполнение маневровой работы.
– Когда на посту Светлана Ильинична – можно быть спокойным, – рассказал начальник железнодорожной станции «Чашники» Леонид Иванович Голубицкий. – Она всегда добросовестно и ответственно выполняет поставленные задачи. А сейчас своим опытом делится с молодёжью: помогает практикантам постичь азы профессии.
Светлана Ильинична трудится на станции уже 7 лет. Пришла после Оршанского техникума железнодорожников (ныне колледж) и прикипела. В другой сфере себя сейчас не представляет.
По мнению Светланы Ильиничны, сложности есть в любой профессии, нужно уметь их преодолевать. Хорошо, когда коллектив – команда единомышленников. С уверенностью говорит, что у них нет таких, кому рабочие будни, ежедневные заботы и хлопоты в тягость. Здесь все и всегда готовы помогать друг другу.
Бесперебойная, слаженная работа станции обеспечивается, конечно же, дружным коллективом, где каждый человек на своём месте и к выполнению своих обязанностей подходит со всей серьёзностью.
Железнодорожный транспорт – главная артерия, связывающая города и страны, которые порой разделяют тысячи километров. Курсируют пассажирские и товарные поезда в любое время суток и при любой погоде, доставляя пассажиров или грузы по назначению. Для того, чтобы поездки стали для нас безопасными и удобными, работают обычные люди, наши земляки. Они не только добросовестно выполняют должностные обязанности, но и делают всё для сохранения жизни и здоровья пассажиров.
В канун профессионального праздника желаем им успехов в работе, вежливых и благодарных пассажиров.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гудки и стук колёс поездов привычные для жителей деревни Варки и  чашничан. За движением  работники железнодорожной станции «Чашники» следят зорко. 
 
Новости дня
Новости общества
 
Я живу в Красном Октябре. Горожане переехали в умершую деревню, но не ради коровы и огорода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика