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С 9 августа вступает в силу Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства»

04.08.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

С 9 августа вступает в силу Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Он принят для поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе, сообщает пресс-служба Президента Республики Беларусь.

Документ был прозван законом об отсрочках, так как сокращает возможности для получения отсрочки прохождения срочной службы в армии для получения образования. Для этого есть объективные демографические причины: заметно снизилось количество молодых людей призывного возраста, при этом число категорий граждан, которые, согласно законодательству, не призываются на срочную военную службу или службу в резерве, в нашей республике является самым большим на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья, пишет sb.by.

Сейчас в Беларуси существует система, по которой отсрочку от призыва можно получить сначала при обучении в колледже, потом — в вузе, затем в магистратуре, аспирантуре и так далее, учитывается даже образование за границей, поясняет начальник обособленной группы (Глусского района) военного комиссариата г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Сергей Корбут. Новым Законом право на отсрочку у мужчин призывного возраста сохраняется, но воспользоваться им можно только один раз. Таким образом, выпускники колледжей, прежде чем продолжить образование в вузе, должны будут отслужить, если их признают годными к военной службе. Та же ситуация с выпускниками вузов и их дальнейшей учебой в магистратуре или аспирантуре. При этом, поясняет Сергей Корбут, никто не отнимает у юношей права поступать и учиться дальше. Молодой человек может поступить в учебное заведение, и если его признают годным к военной службе, сможет либо воспользоваться своим правом на отсрочку (если он не воспользовался им раньше), либо отслужить и вернуться назад на учебу (место в учебном заведении за ним сохранят). Принципиально важно, что остаются в силе все предоставляемые ранее социальные и медицинские отсрочки — по состоянию здоровья, семейному положению и другие.

С 9 августа вступает в силу Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства»

За счет изменений дополнительно этой осенью планируется привлечь до трех тысяч призывников, весной — полторы тысячи. Речь пока идет о приблизительных цифрах.

Еще одно нововведение: военные комиссариаты в соответствии с законом имеют право ограничивать выезд из страны призывникам, которые не выполнили обязанности по воинскому учету, из-за чего не представляется возможным оповестить их о необходимости явки на мероприятия по призыву. Консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Мурашов рассказал на пресс-конференции БелТА, что по новому закону временное ограничение распространяется не только на уклонистов, которые были надлежащим образом уведомлены, то есть получили повестку: «Добавляется еще одна категория граждан, которые, зная, что их должны призвать, что у них нет законных оснований для отсрочек, не проживают по месту жительства по адресу, который известен военному комиссариату, и из-за этого им не могут вручить повестку. Такой категории граждан будет устанавливаться временное ограничение». Андрей Мурашов напомнил, что закон о воинской обязанности и военной службе устанавливает обязанность граждан сообщать военному комиссариату о своем месте пребывания.

Также законом вводится понятие «не прошедший военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Призывные комиссии и военные комиссары смогут признавать граждан, зачисленных в запас при достижении ими 27-летнего возраста, не прошедшими военную службу, не имея на то законных оснований (за исключением тех, кто достиг 27 лет до вступления в силу Закона). Такие граждане впоследствии не смогут поступить на государственную службу, службу в МВД, МЧС, СК, ДФР КГК, ГКСЭ, на военную службу по контракту. Если гражданин не служил в Вооруженных Силах по законным основаниям, он имеет полное право быть принятым на госслужбу или в силовые структуры. 

Еще одно новшество может стать привлекательным для выпускников, которые должны отработать по распределению. Вместо этого юноши смогут добровольно поступить на военную службу по контракту: прослужив не менее срока обязательной отработки, они освобождаются от возмещения в бюджет средств, затраченных государством на их учебу.

 
 
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С 9 августа вступает в силу Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Он принят для поддержания...
 
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