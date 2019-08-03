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Ноутбук раз в год, мобильный - два. Изменились правила ввоза товаров из-за границы

04.08.2019 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Таможенный комитет Беларуси разъяснил, какие товары со 2 августа считаются товарами для личного пользования и как часто их можно ввезти в Беларусь.

Итак, теперь в качестве товара для личного пользования можно ввезти в страну не более одной единицы в течение календарного года:

— Плиту газовою (либо электрическую) кухонную, варочную панель, вытяжку, духовой шкаф, водонагреватель, косилку для газонов, триммеры для скашивания травы, оборудование для мойки автомобилей бытовое, монитор, ноутбук или нетбук, многофункциональное копировальное устройство (МФУ), телевизор, велосипед, лодку надувную, лодочный мотор, гражданское гладкоствольное или нарезное оружие и его части, кондиционеры, сварочные аппараты бытовые, электрогенераторы бытовые, игровые приставки.

Не более двух единиц в течение календарного года как товары для личного пользования можно привезти:

— Мобильный телефон, детскую коляску, принтер, сканер, планшетный компьютер.

Не более 4 единиц в течение календарного года:

— Новые пневматические шины, новые либо бывшие в употреблении колеса к каждому авто-, и мототранспортному средству для личного пользования, при условии, что сведения о декларанте указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо документе (счет-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и пр.), свидетельствующем о приобретении транспортного средства, не зарегистрированного в государствах-членах Евразийского экономического союза или государствах, не являющихся членами Евразийского экономического союза.

 
 
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Новые правила ввоза из-за границы товаров для личного потребления вступили в силу в Беларуси
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