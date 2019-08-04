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В Столине аист на взлете врезался в авто и оставался на месте ДТП до приезда ГАИ. Птица не пострадала

05.08.2019 00:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП с участием птицы произошло в воскресенье, 3 августа, на улице Советская в Столине, сообщила в телеграм-канале официальный прендставитель МВД Ольга Чемоданова.


Аист прогуливался по зеленому газону вдоль проезжей части дороги, а когда решил улететь, стоклнулся с проезжающим мимо автомобилем «Приора».

Незначительные механические повреждения получил только автомобиль (разбита фара), а вот аист не только не пострадал, но и дождался-таки прибытия экипажа ГАИ, говорится в сообщении пресс-службы МВД.


Птица оставалась на месте происшествия до того момента, пока инспекторы не закончили оформлять ДТП — как «добропорядочный виновник аварии», отметила Ольга Чемоданова.


Фото: пресс-служба МВД
 
 
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ДТП с участием птицы произошло в воскресенье, 3 августа, на улице Советская в Столине, сообщила в телеграм-канале официальный прендставитель МВД Ольга Чемоданова.
 
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