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В Столине аист на взлете врезался в авто и оставался на месте ДТП до приезда ГАИ. Птица не пострадала
05.08.2019 00:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ДТП с участием птицы произошло в воскресенье, 3 августа, на улице Советская в Столине, сообщила в
Аист прогуливался по зеленому газону вдоль проезжей части дороги, а когда решил улететь, стоклнулся с проезжающим мимо автомобилем «Приора».
Незначительные механические повреждения получил только автомобиль (разбита фара), а вот аист не только не пострадал, но и дождался-таки прибытия экипажа ГАИ, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Птица оставалась на месте происшествия до того момента, пока инспекторы не закончили оформлять ДТП — как «добропорядочный виновник аварии», отметила Ольга Чемоданова.
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В Столине аист на взлете врезался в авто и оставался на месте ДТП до приезда ГАИ. Птица не пострадала
ДТП с участием птицы произошло в воскресенье, 3 августа, на улице Советская в Столине, сообщила в телеграм-канале официальный прендставитель МВД Ольга Чемоданова.
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