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Дата выборов, права на самокат, «Рок» и Дудь, грибы и новый образ Шуневича - все за выходные

05.08.2019 07:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Впереди у нас с вами новая рабочая неделя и последний месяц лета. Давайте попросим небо порадовать нас погодой (а то ну так уже холодно!) — и полете-е-ели! Вон люди уже даже через Ла-Манш летают, что же нам стоит? Кстати, вы на прошлой неделе ничего не пропустили? Было много интересных и важных новостей: обязательно пройдите наш небольшой тест и, конечно, посмотрите лучшие фото июля. Ну, а мы сейчас быстро и кратко введем вас в курс дел прошедших выходных. Не расходимся!

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Страна узнала, когда могут пройти следующие президентские выборы. Вы уже слышали? Хорошая дата, символичная.


  • Министр сельского хозяйства Анатолий Хотько прокомментировал ситуацию с коровами на молочно-товарной ферме под Горками. Если кратко: она поправимая, все под контролем. Подробности — здесь.
  • Кстати, вы знаете, что уже с пятницы изменились правила ввоза товаров из-за границы? Вот здесь — все о том, сколько смартфонов, колясок, телевизоров, шин и др. теперь можно привозить без пошлин. Изменения, кстати, есть и по алкоголю и сигаретам.
  • Если у вас есть самокат — то эта новость для вас. Если пока нет, но вы задумываетесь о его приобретении — тем более. Скоро на некоторые электросамокаты понадобятся водительское удостоверение, техосмотр и страховка. ГАИ (да и мы тоже) все никак не может забыть Минске самокатчик ехал по проезжей части на скорости 75 км/ч">лихача, который несся на самокате по минским улицам со скоростью 75 км/ч…
  • В выходные Америка пережила три трагедии: в Эль-Пасо (штат Техас) и в Дейтоне (штат Огайо) два человека устроили кровавую бойню в местах массового скопления людей, а в Чикаго в ночь на воскресенье неизвестные открыли огонь по группе людей в парке. Жертв и пострадавших много, все подробности — здесь.
  • В Москве прошли две акции протеста в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы из-за нарушений при сборе подписей. В субботу там задержали около тысячи человек, некоторых арестовали по делу о беспорядках, в воскресенье — около 800 (полиция говорит, что меньше).


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Может, вы за тихую охоту на подосиновики, боровики, лисички и опята, а не вот это вот шумное все? Да-а-а-а, сбор грибов — это своеобразная медитация, замедление времени. Дышать лесным воздухом, любоваться природой и внимательно смотреть вокруг, в поисках заветного гриба… Красота. Собрали шесть классных грибных историй от белорусов, не пропустите!
  • А вот история Елены Волковой из Питера, которая когда-то переехала в деревню под Хойниками и села за трактор. И так она вкусно рассказывает о своей работе! «И жарища, и пылища, и, кажется, все, не могу больше, а потом едешь вдоль дороги, видишь результат своего труда — красоти-и-и-ща, и сердце радуется!». И у нас от таких историй и таких людей радуется.
  • Вот еще, кстати, очередной текст нашего проекта «Я живу» — тоже очень светлый и жизнеутверждающий. Это история о том, как парни променяли комфортные городские квартиры на заброшенные дома в давно умершей, забытой богом и людьми деревне Красный Октябрь, что на самом краю Речицкого района — и счастливы. Вы тоже пока не понимаете, зачем и как? Читайте — и все поймете.
  • 10 августа вступает в силу «закон об отсрочках» — и вот вам истории Александра, Артема и Влада, которых он коснется уже в этом году. Еще недавно каждый из них строил планы на будущее: окончить консерваторию, написать кандидатскую, получить патенты. Но, скорее всего, им придется отложить свои планы или вовсе кардинально их поменять. «Если бы это все стало известно за несколько лет или хотя бы за год, то не стало бы таким стрессом. Сейчас вся распланированная на дальнейшие годы жизнь куда-то катится».
  • Бывшего главу МВД Игоря Шуневича в новом образе видели? Усы, бородка, поло Lacoste… Да, таким мы экс-министра не знали.
  • Вот здесь у нас все, что вы хотели знать об уходе за зубами: чистить ли зубы пастой со фтором, полезна ли электрическая щетка, ставить ли виниры… Очень важный и интересный текст, не пропустите.

ВСЕ О СПОРТЕ

  • Следили за борьбой Арины Соболенко за титул на турнире серии «Премьер» в Сан-Хосе? Увы, он не наш: в финале Арина уступила китаянке Чжэн Сайсай. Справедливости ради скажем, что Чжэн выдала суперматч и тащила в розыгрышах просто безнадежные мячи! Арина, не расстраивайся, все еще будет, мы верим! Вы же в курсе, что сейчас наша Соболенко в рейтинге WTA выше Серены Уильямс?


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Кстати. Обязательно прочтите напоследок историю о том, как парень и девушка всю жизнь любили друг друга, их разлучили, но через 40 лет им удалось встретиться — и они пробыли вместе до смерти одного из них. Это не просто очень трогательно и романтично, это и о том, что все, что должно случиться, обязательно случится, несмотря на превратности судьбы. Будьте счастливы, друзья, и всегда верьте в лучшее! Хорошей недели!

Ваша редакция

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Впереди у нас с вами новая рабочая неделя и последний месяц лета. Давайте попросим небо порадовать нас погодой (а то ну так уже холодно!) - и полете-е-ели!
 
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