Дата выборов, права на самокат, «Рок» и Дудь, грибы и новый образ Шуневича - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Впереди у нас с вами новая рабочая неделя и последний месяц лета. Давайте попросим небо порадовать нас погодой (а то ну так уже холодно !) — и полете-е-ели! Вон люди уже даже через Ла-Манш летают , что же нам стоит? Кстати, вы на прошлой неделе ничего не пропустили? Было много интересных и важных новостей: обязательно пройдите наш небольшой тест и, конечно, посмотрите лучшие фото июля . Ну, а мы сейчас быстро и кратко введем вас в курс дел прошедших выходных. Не расходимся!

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Страна узнала, когда могут пройти следующие президентские выборы. Вы уже слышали ? Хорошая дата, символичная.









ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





ВСЕ О СПОРТЕ

Следили за борьбой Арины Соболенко за титул на турнире серии «Премьер» в Сан-Хосе? Увы, он не наш: в финале Арина уступила китаянке Чжэн Сайсай . Справедливости ради скажем, что Чжэн выдала суперматч и тащила в розыгрышах просто безнадежные мячи! Арина, не расстраивайся, все еще будет, мы верим! Вы же в курсе, что сейчас наша Соболенко в рейтинге WTA выше Серены Уильямс?





Все новости субботы, 3 августа

Все новости воскресенья, 4 августа

Кстати. Обязательно прочтите напоследок историю о том, как парень и девушка всю жизнь любили друг друга, их разлучили, но через 40 лет им удалось встретиться — и они пробыли вместе до смерти одного из них. Это не просто очень трогательно и романтично, это и о том, что все, что должно случиться, обязательно случится, несмотря на превратности судьбы. Будьте счастливы, друзья, и всегда верьте в лучшее! Хорошей недели!

Ваша редакция

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