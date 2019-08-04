Картина выходных: интегрированные структуры в АПК, новые правила ввоза товаров из-за границы и температурные минимумы

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 3-4 августа

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина назвала возможную дату выборов Президента Республики Беларусь - 30 августа 2020 года. Лидия Ермошина также заявила, что выступает за выборы в парламент по партийным спискам .

Правительство считает обоснованным создание интегрированных структур в АПК , сообщили в пресс-службе правительства, комментируя итоги рабочей поездки премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Глубокский район Витебской области.

Белорусские аграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 дней, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. В Беларуси до конца текущего года будет достроено 50 молочно-товарных комплексов , которые планируется запустить в 2020 году, сообщил министр. Анатолий Хотько также прокомментировал ситуацию с падежом скота на молочно-товарном комплексе "Паршино" под Горками. По его словам, ситуация поправима. Здесь работают специалисты, в том числе и ветеринарные врачи.

Новые правила ввоза из-за границы товаров для личного потребления вступили в силу в Беларуси.

ИНТЕРВЬЮ: Марафон женского здоровья проходит в Минске.

РЕПОРТАЖ: Мастерил кровать для сына - и построил свой бизнес.

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия соревнований Армейских международных игр (АрМИ-2019).

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Рок за Бобров" прошел на аэродроме "Боровая".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник корейской культуры прошел в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Рыцарский фест - 2019.

Ученые рассказали о найденных в Беларуси древних поселениях.

Новые температурные минимумы установлены в некоторых населенных пунктах Беларуси.

Массовые убийства произошли в выходные в американских городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо), погибли около 30 человек, десятки ранены. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Скончался популярный исполнитель, человек мира Вилли Токарев .

Белорус Дмитрий Бонько завоевал золото юношеского ЧМ по греко-римской борьбе.

Пловец Илья Шиманович выиграл второе золото на этапе КМ в Токио.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 июня

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 августа в 12.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

I Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана откроется в Минске.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: "О проведении I Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана. Перспективы развития международного молодежного стартап-движения и предпринимательства". Место проведения: Республиканский дом молодежи (г. Минск, ул.К.Маркса, 40). Начало в 16.15.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 июня

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День железнодорожных войск.

Международный день "Врачи мира за мир".

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

75 лет назад родился Гриб Станислав Иванович (д.Савичи Дятловского р-на Гродненской обл.), белорусский ученый в области растениеводства, академик НАН Беларуси, академик Академии аграрных наук Республики Беларусь, иностранный член Российской академии сельскохозяйственных наук и Украинской академии аграрных наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. В 1995-1997-м годах вице-президент ААН РБ, в 1997-2002-м годах академик-секретарь Отделения земледелия ААН РБ. С 2002 года главный научный сотрудник Института земледелия и селекции НАН Беларуси. Автор более 400 научных работ в области селекции, семеноводства и технологии возделывания зерновых культур. Разработал и внедрил в производство системы адаптированных, ресурсосберегающих сортов ячменя, овса, тритикале, яровой пшеницы. Лауреат Государственной премии Беларуси.

70 лет назад родилась Печинская Тамара Сергеевна (Омская обл., Россия), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси. В 1976-1978-м годах в Государственном театре оперы и балета Беларуси, в 1980-2005-м - солистка Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Среди образов: Амнерис ("Аида" Дж.Верди), Любаша ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова), Любка ("Седая легенда" Д.Смольского). Первая исполнительница вокальных циклов белорусских композиторов Е.Глебова, В.Иванова, В.Серых и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-