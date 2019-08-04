|
Картина выходных: интегрированные структуры в АПК, новые правила ввоза товаров из-за границы и температурные минимумы
05.08.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 3-4 августа
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина назвала
Правительство считает обоснованным
Белорусские аграрии планируют
ИНТЕРВЬЮ:
РЕПОРТАЖ: Мастерил кровать для сына - и
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия соревнований
ФОТОРЕПОРТАЖ:
ФОТОРЕПОРТАЖ:
ФОТОРЕПОРТАЖ:
Ученые рассказали о найденных в Беларуси
Новые
Массовые убийства произошли в выходные в американских
Скончался популярный исполнитель,
Белорус Дмитрий Бонько
Пловец Илья Шиманович
СЕГОДНЯ
Анонсы на 5 июня
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Пресс-конференция "Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 августа в 12.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
I Молодежный IT-форум Беларуси и Узбекистана откроется в Минске.
Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: "О проведении I Молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана. Перспективы развития международного молодежного стартап-движения и предпринимательства". Место проведения: Республиканский дом молодежи (г. Минск, ул.К.Маркса, 40). Начало в 16.15.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 6 июня
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В Республике Беларусь - День железнодорожных войск.
Международный день "Врачи мира за мир".
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
75 лет назад родился Гриб Станислав Иванович (д.Савичи Дятловского р-на Гродненской обл.), белорусский ученый в области растениеводства, академик НАН Беларуси, академик Академии аграрных наук Республики Беларусь, иностранный член Российской академии сельскохозяйственных наук и Украинской академии аграрных наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. В 1995-1997-м годах вице-президент ААН РБ, в 1997-2002-м годах академик-секретарь Отделения земледелия ААН РБ. С 2002 года главный научный сотрудник Института земледелия и селекции НАН Беларуси. Автор более 400 научных работ в области селекции, семеноводства и технологии возделывания зерновых культур. Разработал и внедрил в производство системы адаптированных, ресурсосберегающих сортов ячменя, овса, тритикале, яровой пшеницы. Лауреат Государственной премии Беларуси.
70 лет назад родилась Печинская Тамара Сергеевна (Омская обл., Россия), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси. В 1976-1978-м годах в Государственном театре оперы и балета Беларуси, в 1980-2005-м - солистка Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Среди образов: Амнерис ("Аида" Дж.Верди), Любаша ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова), Любка ("Седая легенда" Д.Смольского). Первая исполнительница вокальных циклов белорусских композиторов Е.Глебова, В.Иванова, В.Серых и др.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картина выходных: интегрированные структуры в АПК, новые правила ввоза товаров из-за границы и температурные минимумы
ВЧЕРА Картина выходных. 3-4 августа Читать далее на сайте БелТА
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)