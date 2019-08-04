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Дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на этой неделе

05.08.2019 08:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя принесет в Брест дожди и грозы, сообщает meteoinfo.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит +20…22°С.

Во вторник утром будет облачно. К вечеру возможен дождь с грозой. Воздух прогреется до +25°С.

В среду обещают сильный дождь с грозами. Лить будет с утра до вечера. По данным gismeteo.by, выпадет 14,8 мм осадков. Столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла.

В четверг также весь день ожидаются дожди. Во второй половине дня — с грозами. Температура воздуха составит +18…20°С.

Лишь пятница порадует брестчан солнцем. Дожди отступят, а столбик термометра поднимется до +25°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Лишь пятница порадует брестчан солнцем. Дожди отступят, а столбик термометра поднимется до +25°С.
 
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