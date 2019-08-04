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Солнце, ветер и дожди. Погода в Гомеле на неделе
05.08.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У многих на это лето серьезная обида. Самая серьезная у дачников — не зреют помидоры. А не за горами туманы, и тогда томатам вообще кирдык. Август пытается исправить ситуацию, но пока
В ближайшие дни южный ветер принесет незначительное потепление,
В понедельник еще прохладно — не выше +20ºC, но во вторник уже +24ºC и ясно. В среду до +25ºC, но грозы.
В четверг пасмурно, возможен дождь и +21ºC.
В пятницу — +24ºC, переменная облачность.
Хорошей недели!
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У многих на это лето большой зуб. И самый большой у дачников. У них не зреют помидоры.
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