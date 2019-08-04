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Солнце, ветер и дожди. Погода в Гомеле на неделе

05.08.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У многих на это лето серьезная обида. Самая серьезная у дачников — не зреют помидоры. А не за горами туманы, и тогда томатам вообще кирдык. Август пытается исправить ситуацию, но пока получается так себе.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В ближайшие дни южный ветер принесет незначительное потепление, обещает pogoda.by.

В понедельник еще прохладно — не выше +20ºC, но во вторник уже +24ºC и ясно. В среду до +25ºC, но грозы.

В четверг пасмурно, возможен дождь и +21ºC.

В пятницу — +24ºC, переменная облачность.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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У многих на это лето большой зуб. И самый большой у дачников. У них не зреют помидоры.
 
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