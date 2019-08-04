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Немного потеплеет, но дожди не отступают. Погода в Витебске на неделе

05.08.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой неделе сохранится неустойчивая погода, но потеплеет, сообщает pogoda.by.

В понедельник, 5 августа, обойдется без дождя. Температура воздуха днем +15…17°С.

Во вторник, 6 августа, днем — до +21°С. Без осадков.

В среду, 7 августа, до 23 градусов тепла. Дождь.

В четверг-пятницу, 8−9 августа, по предварительному прогнозу, термометр покажет до +23°С. Ожидается дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На новой неделе сохранится неустойчивая погода, но потеплеет.
 
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