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Немного потеплеет, но дожди не отступают. Погода в Витебске на неделе
05.08.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой неделе сохранится неустойчивая погода, но потеплеет,
В понедельник, 5 августа, обойдется без дождя. Температура воздуха днем +15…17°С.
Во вторник, 6 августа, днем — до +21°С. Без осадков.
В среду, 7 августа, до 23 градусов тепла. Дождь.
В четверг-пятницу, 8−9 августа, по предварительному прогнозу, термометр покажет до +23°С. Ожидается дождь.
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На новой неделе сохранится неустойчивая погода, но потеплеет.
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