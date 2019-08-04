Как преображается парк возле Витьбы

Источник материала: Tut.by

В парке в пойме Витьбы, в районе Юбилейного моста, — обновление. Здесь установили новые скамейки и красивую беседку, пишет портал vitebsk.biz.





Композицию с деревянными скамейками и шишками изготовили в технологическом колледже. К ним будет вести дорожка — ее уже делают.





В парке также поставили новую металлическую беседку, правда, пока она без крыши. Но в ближайшее время кровля появится.





Про старые беседки тоже не забыли — их по-новому покрасили.





Парк расположен в Октябрьском районе города. Как отметил первый заместитель главы его администрации Алексей Героев, почти всю территорию содержат своими силами. Покос травы, например, производят организации района без помощи коммунальных служб. В какой-то степени помогает «Зеленхоз».

По словам Героева, начатое благоустройство завершат в ближайшее время.