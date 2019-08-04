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Как преображается парк возле Витьбы
05.08.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парке в пойме Витьбы, в районе Юбилейного моста, — обновление. Здесь установили новые скамейки и красивую беседку,
Композицию с деревянными скамейками и шишками изготовили в технологическом колледже. К ним будет вести дорожка — ее уже делают.
В парке также поставили новую металлическую беседку, правда, пока она без крыши. Но в ближайшее время кровля появится.
Про старые беседки тоже не забыли — их по-новому покрасили.
Парк расположен в Октябрьском районе города. Как отметил первый заместитель главы его администрации Алексей Героев, почти всю территорию содержат своими силами. Покос травы, например, производят организации района без помощи коммунальных служб. В какой-то степени помогает «Зеленхоз».
По словам Героева, начатое благоустройство завершат в ближайшее время.
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В парке в пойме Витьбы, в районе Юбилейного моста, - обновление. Здесь установили новые скамейки и красивую беседку.
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