Председатель Пинского районного объединения профсоюзов рассказал об изменениях в Трудовом кодексе

Источник материала: Полесская правда



Закон о внесении изменений в Трудовой кодекс подписан Президентом Республики Беларусь. Впервые Федерация профсоюзов Беларуси выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Работа над документом велась два с половиной года. Федерация профсоюзов внесла более 40 предложений по изменению 30 статей. О том, какие изменения претерпел Трудовой кодекс и что для этого сделали профсоюзы, рассказал председатель Пинского районного объединения профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, Виталий Наривончик.

– Виталий Евгеньевич, насколько своевременны изменения Трудового кодекса?

– Рынок труда, как все сферы нашей жизни, очень стремительно меняется. И важно, чтобы трудовое законодательство своевременно реагировало на эти изменения, становилось более гибким. Все наши предложения сформированы на основе проблем, с которыми в ФПБ обращались члены профсоюза и трудовые коллективы. Поэтому все инициированные нами изменения – это те запросы, которые пришли к нам напрямую от наших членов профсоюза. Затем все эти моменты мы тщательно отрабатывали с нашими социальными партнерами. И благодаря конструктивной позиции всех заинтересованных: и депутатов Палаты представителей, и Министерства труда и социальной защиты – большинство из наших предложений учтены в законопроекте.

– Какие основные нормы по усилению защиты прав трудящихся были инициированы Федерацией профсоюзов?

– На протяжении последних нескольких лет мы отмечали тенденцию к увеличению количества краткосрочных контрактов. Причем нередко такая практика приводила к скрытому сокращению. В случае оптимизации кадров людям просто не продлевали контракты, и человек оставался буквально ни с чем: без работы, без выплат, без переобучения. Именно поэтому мы настояли на включении в Трудовой кодекс нормы, которая гарантирует продление контракта на максимальный срок, если у человека нет взысканий. В новом ТК закреплено: если стороны решили продолжить трудовые отношения, то продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником осуществляется на максимальный срок. По истечении контракта новый контракт с добросовестными работниками подписывается на срок не менее трех лет, или же заключается трудовой договор на неопределенный срок. Также сохранена норма о том, что профсоюз имеет право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Данная норма направлена на то, чтобы не допустить ущемления прав работника за счет невключения в контракт гарантий, предоставленных работнику законодательством, коллективным договором.

– Какие еще изменения нас ждут в обновленном кодексе?

– Включена предложенная профсоюзами норма об ограничении материальной ответственности работников. В настоящее время полная материальная ответственность позволяет нанимателям взыскивать штрафы, наложенные на организацию, с работников, с которыми заключены контракты. В результате в последующем штрафы, налагаемые на организацию, нельзя будет взыскать с работников. Профсоюзы смогли отстоять сохранение месячного срока уведомления работников об изменении существенных условий труда. Изначально его предлагалось сократить до недели. На наш взгляд, такой срок – это явно мало для того, чтобы человек мог найти новую работу, если он не согласен с изменениями условий труда и решил уволиться. Еще одно изменение Трудового кодекса касается защиты прав работающих пенсионеров. Им, в отличие от других категорий работников, не выплачивается выходное пособие, если они увольняются по причине нарушения нанимателем трудового законодательства. ФПБ отстояло позицию об исключении этой нормы из закона, чтобы ко всем работникам был равный и справедливый подход. Работники, выполняющие работы на открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях, будут иметь право на дополнительные социальные перерывы не только в зимние месяцы, но и в другое время года при среднесуточной температуре воздуха +10°C. А такая температура характерна, например, для ноября или марта. Еще принято дополнение, в соответствии с которым общая продолжительность простоев не может превышать суммарно шести месяцев в течение календарного года. Сейчас в течение года можно несколько раз объявлять простой, и каждый раз он должен быть не более 6 месяцев. Этим иногда злоупотребляют наниматели, а страдают работники, у которых на время простоя уменьшается оплата труда.

– При разработке законопроекта Федерация профсоюзов Беларуси заблокировала некоторые предложения нанимателей, которые значительно ухудшили бы положение работников. Приведите примеры.

– Да, это действительно так. Например, наниматели выступали с предложением увеличить предельно допустимое количество сверхурочных работ в год, а также увеличить максимальную продолжительность рабочего дня с учетом сверхурочных работ. ФПБ выступила категорически против такого предложения, поскольку это могло привести к тому, что люди не успеют нормально отдохнуть и восстановиться после рабочего дня. Или еще одна норма. Наниматели настаивали на том, чтобы не устанавливать предельное количество дней неоплачиваемого или частично оплачиваемого отпуска для работников по причине временной остановки работы предприятия. ФПБ выступила против такой нормы, поскольку это могло привести к злоупотреблениям. И настояла, что это должно быть ограниченное количество времени.

– Когда вступит в силу новый Трудовой кодекс?

– Документ вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования. То есть, фактически, с 2020 года основные правила на рынке труда будут определяться уже новым Трудовым кодексом.

– Спасибо за содержательную беседу!

Беседовала Наталья МИЛЕВСКАЯ.