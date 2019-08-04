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Пасмурно, но тепло. Погода в Гродно на неделе

05.08.2019 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Гродно будет пасмурной, но теплой. Иногда будут идти дожди с грозами, предупреждает pogoda.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до +20°С.

Во вторник — переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем — +23 °С.

В среду — переменная облачность, возможен дождь. Столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла.

В четверг будет пасмурно. Утром — туман, днем — дождь и гроза. Температура воздуха днем — +21 °С.

В пятницу станет теплее — до +25 °С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новая рабочая неделя в Гродно будет пасмурной, но теплой. Иногда будут идти дожди с грозами.
 
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