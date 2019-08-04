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Пасмурно, но тепло. Погода в Гродно на неделе
05.08.2019 08:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Гродно будет пасмурной, но теплой. Иногда будут идти дожди с грозами,
В понедельник будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до +20°С.
Во вторник — переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем — +23 °С.
В среду — переменная облачность, возможен дождь. Столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла.
В четверг будет пасмурно. Утром — туман, днем — дождь и гроза. Температура воздуха днем — +21 °С.
В пятницу станет теплее — до +25 °С.
Хорошей недели, друзья!
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Новая рабочая неделя в Гродно будет пасмурной, но теплой. Иногда будут идти дожди с грозами.
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