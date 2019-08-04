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Теплее, но с дождями. Погода в Могилеве на неделю

05.08.2019 09:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы тоже думаете, как быть с этим «осенним» августом? Потерпите немного — похоже, погода нас услышала. На неделе в Могилеве прогнозируют потепление и больше солнца, чем в первых числах месяца. Правда, дожди тоже будут. А выходные обещают быть теплыми и солнечными, так что держим пальцы скрещенными.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 5 августа, будет по-осеннему холодно: максимум +17°С. Правда, без дождей.

Во вторник потеплеет: +17…+21°С, преимущественно пасмурно. В ночь на среду будет гроза.

7 августа ждем грозу, дожди и солнце — такой переменчивой будет погода. Станет еще теплее: +17…+23°С.

В четверг, 8 августа, ожидается пасмурная и дождливая погода и максимум +21°С.

В пятницу также будет дождливо, но тепло — до +22°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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