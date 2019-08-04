ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пресс-конференция о развитии профобразования в Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА

05.08.2019 10:26 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Пресс-конференция о развитии профобразования в Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 августа в 12.00.

В пресс-конференции примут участие начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, эксперты и участники конкурса WorldSkills Kazan 2019.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального образования, улучшение стандартов профессиональной подготовки, развитие профессиональных компетенций, демонстрация значимости высококвалифицированных кадров для экономики во всем мире. Беларусь присоединилась к международной организации WorldSkills International (WSI) в 2014 году и успела принять участие в двух всемирных чемпионатах WSI - в Сан-Паулу (Бразилия, 2015) и Абу-Даби (ОАЭ, 2017).

С 22 по 27 августа в Казани (Россия) состоится 45-й международный чемпионат WorldSkills Kazan 2019. О том, как команда Беларуси готовится к соревнованиям, как участие в движении WorldSkills помогает улучшить систему подготовки профессиональных кадров, а также о перспективах развития профобразования и подготовки кадров для инновационной экономики расскажут участники пресс-конференции.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Личный прием граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаная куртка с капюшоном мужская зимняя в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика