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Личный прием граждан

05.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

07 августа 2019 года и 21 августа 2019 года председатель Борисовского районного Совета депутатов Навицкий П.В. будет проводить личный прием граждан в здании Борисовского районного исполнительного комитета, каб 401.

 
 
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07 августа 2019 года и 21 августа 2019 года председатель Борисовского районного Совета депутатов Навицкий П.В. будет проводить личный прием граждан в здании...
 
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