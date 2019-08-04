07 августа 2019 года и 21 августа 2019 года председатель Борисовского районного Совета депутатов Навицкий П.В. будет проводить личный прием граждан в здании Борисовского районного исполнительного комитета, каб 401.
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Личный прием граждан
05.08.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
07 августа 2019 года и 21 августа 2019 года председатель Борисовского районного Совета депутатов Навицкий П.В. будет проводить личный прием граждан в здании Борисовского районного исполнительного комитета, каб 401.
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07 августа 2019 года и 21 августа 2019 года председатель Борисовского районного Совета депутатов Навицкий П.В. будет проводить личный прием граждан в здании...
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