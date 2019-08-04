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Ермошина назвала возможную дату выборов Президента Беларуси - 30 августа 2020 года

05.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Говоря об оптимальном времени проведения выборов Президента, Лидия Ермошина подчеркнула, что это ранняя весна. "Но у нас только выборы пройдут в ноябре, а в декабре мы только сформируем парламент, – пояснила она. – Поэтому через три месяца – это значит надо сразу назначать президентские выборы. А для чего мы тогда переносили эти?"

"Думаю, что прeзидентская кампания скорее всего прoйдет в тот срок, который опрeделен Конституцией. Последнее возможное воскрeсенье – 30 августа 2020 года. Думаю, что это с большой вeроятностью и есть дата выборов Президента Рeспублики Беларусь", – отметила председатель ЦИК. 

Она обратила внимание, что, с одной стороны, еще будет лето, но с другой – 30 августа – это время, когда большинство белорусов возвращаются из отпусков, по крайней мере те, у которых есть дети, съезжаются студенты. Поэтому в основном граждане в большей части будут находиться в месте своей регистрации. "Но это пока только предположение", – сказала Лидия Ермошина. 

Как сообщалось, в Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства Александр Лукашенко заявил, что в нынешнем году в стране пройдут выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, состоятся в 2020 году. 

Ожидается, что выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.

https://www.sb.by/articles/ermoshina-nazvala-vozmozhnuyu-datu-vyborov-prezidenta-belarusi-30-avgusta-2020-goda.html

 
 
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Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в программе "Контуры" на телеканале ОНТ озвучила возможную дату выборов Президента Республики Беларусь – 30 августа 2020...
 
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