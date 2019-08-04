Проведённое с пользой время

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Военнослужащие срочной военной службы уже побывали с экскурсией на мемориальных комплексах «Курган Славы», «Хатынь», «Линия Сталина», познакомились с историей создания памятника матери-патриотке Анастасии Куприяновой в городе Жодино, посетили краеведческий музей города Борисова. Проведённые мероприятия позволили расширить кругозор молодых людей в истории как своей страны, так и края, в котором проходит их армейская служба.

В начале 2019 года в городе Борисове открылся региональный инновационно-образовательный центр безопасности Минской области, посещение которого позволяет совместить приятное с полезным для военнослужащих срочной военной службы: сменить обстановку и, в тоже время, повысить свои навыки в действиях при экстремальных ситуациях. Интересная информация, ее инновационная подача, интерактивная методика и 3Д моделирование позволяют смоделировать любую нештатную ситуацию, с которой человек может столкнуться.

Побывав в данном учреждении в прошедшие выходные, военнослужащие срочной военной службы 1 учебной танковой роты в форме популярного у современной молодежи игрового направления «квест» повторяли, а в некоторых случаях, и получали новые знания в действиях в той или иного ситуации, с которыми могут столкнуться не только при прохождении армейской службы, но и на «гражданке» - оказание первой медицинской помощи человеку при кровотечениях, ударах электрическим током, наложение шины при переломах. С интересов военнослужащие срочной военной службы переправлялись через импровизированное болото, учились правильным действиям в случае возникновения пожара в доме. Неподдельный интерес вызвала задача преодолеть задымленную комнату с отсутствием освещения.

Сотрудничество 3 гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений и руководства инновационно-образовательного центра безопасности Минской области длиться с момента его открытия. Посещая его военнослужащие срочной военной службы получают не только заряд положительных эмоций, сплачивают свой воинский коллектив, но и подкрепляют полученные знания при обучении по предметам «Военна-медицинская подготовка», «Противопожарная подготовка» практическими действиями. Организация и проведение на базе инновационно-образовательного центра различных мероприятий в свободное от обучения время говорит только об одном – данное время проведено военнослужащими срочной военной службы не зря, оно проведено с пользой для обогащения их жизненного опыта!

гвардии майор Кумяков М.М.