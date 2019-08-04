Изменены правила ввоза товаров для личного пользования

Государственный таможенный комитет разъяснил новый подход к определению товаров для личного пользования, ввозимых гражданами в Беларусь.

Со 2 августа в Беларуси меняются правила ввоза товаров из-за границы. ГТК разъяснил , какие товары теперь считаются товарами для личного пользования и как часто их можно ввозить в Беларусь.

В качестве товара для личного пользования можно ввезти в страну:

1.Плита газовая (либо электрическая) кухонная, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, водонагреватель, косилка для газонов, триммеры для скашивания травы, оборудование для мойки автомобилей бытовое, монитор, ноутбук или нетбук, многофункциональное копировальное устройство (МФУ), телевизор, велосипед, лодка надувная, лодочный мотор, гражданское гладкоствольное или нарезное оружие и его части, кондиционеры, сварочные аппараты бытовые, электрогенераторы бытовые, игровые приставки – в количестве не более 1 единицы, ввозимой в течение календарного года.

2. Мобильный телефон, коляска детская, принтер, сканер, планшетный компьютер – в количестве не более 2 единиц, ввозимых в течение календарного года.

3. Новые пневматические шины, новые либо бывшие в употреблении колеса к каждому авто- , и мототранспортному средству для личного пользования, при условии, что сведения о декларанте указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо документе (счет-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и пр.), свидетельствующем о приобретении транспортного средства, не зарегистрированного в государствах-членах Евразийского экономического союза или государствах, не являющихся членами Евразийского экономического союза – в количестве не более 4 единиц, ввозимых в течение календарного года.

Частота пересечения лицом таможенной границы* Количество товаров, которые могут быть отнесены к товарам для личного пользования Товары, за исключением продуктов питания, алкогольных напитков, пива и сигарет чаще, чем 1 раз в календарный день товары, бывшие в употреблении и необходимые в пути следования и (или) месте назначения чаще, чем 1 раз в 7 календарных дней не более 1 единицы каждого наименования товара Продукты питания чаще, чем 1 раз в календарный день не более 1 кг продуктов питания, чаще, чем 1 раз в 7 календарных дней не более 5 кг продуктов питания, Алкогольные напитки и пиво чаще, чем 1 раз в календарный день не более 0,1 литра чаще, чем 1 раз в 7 календарных дней не более 1 литра Сигареты чаще, чем 1 раз в календарный день не более 20 штук чаще, чем 1 раз в 7 календарных дней не более 40 штук

При расчете частоты перемещения лица через таможенную границу началом периода считается 00 часов 00 минут календарного дня, в который был осуществлен предшествующий въезд физического лица на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь.