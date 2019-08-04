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Изменены правила ввоза товаров для личного пользования
05.08.2019 10:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Государственный таможенный комитет разъяснил новый подход к определению товаров для личного пользования, ввозимых гражданами в Беларусь.
Со 2 августа в Беларуси меняются правила ввоза товаров из-за границы. ГТК
В качестве товара для личного пользования можно ввезти в страну:
1.Плита газовая (либо электрическая) кухонная, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, водонагреватель, косилка для газонов, триммеры для скашивания травы, оборудование для мойки автомобилей бытовое, монитор, ноутбук или нетбук, многофункциональное копировальное устройство (МФУ), телевизор, велосипед, лодка надувная, лодочный мотор, гражданское гладкоствольное или нарезное оружие и его части, кондиционеры, сварочные аппараты бытовые, электрогенераторы бытовые, игровые приставки – в количестве не более 1 единицы, ввозимой в течение календарного года.
2. Мобильный телефон, коляска детская, принтер, сканер, планшетный компьютер – в количестве не более 2 единиц, ввозимых в течение календарного года.
3. Новые пневматические шины, новые либо бывшие в употреблении колеса к каждому авто- , и мототранспортному средству для личного пользования, при условии, что сведения о декларанте указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо документе (счет-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и пр.), свидетельствующем о приобретении транспортного средства, не зарегистрированного в государствах-членах Евразийского экономического союза или государствах, не являющихся членами Евразийского экономического союза – в количестве не более 4 единиц, ввозимых в течение календарного года.
При расчете частоты перемещения лица через таможенную границу началом периода считается 00 часов 00 минут календарного дня, в который был осуществлен предшествующий въезд физического лица на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь.
Напомним, что 1 января 2019 года
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Государственный таможенный комитет разъяснил новый подход к определению товаров для личного пользования, ввозимых гражданами в Беларусь.
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