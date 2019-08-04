19 августа начнется суд над школьником из Столбцов, которого обвиняют в убийстве двух человек

Источник материала: Tut.by

19 августа начнется суд над Вадимом М., которого обвиняют в убийстве учительницы и школьника в Столбцах и нападении на двух одноклассников.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уголовное дело будет рассматривать Минский областной суд. Заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку во время февральских событий обвиняемому было меньше 16 лет.

Школьнику предъявлено обвинение в убийстве двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений и особо злостном хулиганстве.

Напомним, утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах совершил нападение с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, еще два школьника были госпитализированы.

Подозреваемого задержали спустя два часа сотрудники милиции и ОМОНа.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.