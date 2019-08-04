В Швеции убили 16-летнего сына белорусского писателя и журналиста Дмитрия Плакса

Источник материала: Tut.by

2 августа в коммуне Соллентуна был убит 16-летний сын белорусского писателя и журналиста Дмитрия Плакса. Об этом сообщает Радыё «Свабода» со ссылкой на русскоязычный Twitter-аккаунт «Скандинавская лента».

Сообщается, что в убийстве подозревается другой подросток, который потом сам позвонил в полицию. Он задержан. СМИ пишут, что орудием убийства является топор.

Местное издание Expressen поговорило с родителями парня — Дмитрием и Ольгой. Их сына нашли в пятницу вечером с черепно-мозговыми травмами и доставили на вертолете скорой помощи в больницу, но спасти парня не удалось.

Дмитрий рассказал, что его сын Петр занимался музыкой, играл на фортепиано, и даже хотел стать профессиональным музыкантом. Затем заявил, что он стремится к карьере психолога-эволюциониста, но уроки музыки не оставил.



Кадр: expressen.se

«Он был лучшим парнем в мире. Всегда счастлив и в хорошем настроении. Не было никого, кому бы он не хотел помочь. Он был очень популярен», — говорит Дмитрий.

Незадолго до трагедии Петр вместе с мамой приезжал в Минск.

Этим вечером в школе, где учился Петр, пройдет вечер памяти.