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В Швеции убили 16-летнего сына белорусского писателя и журналиста Дмитрия Плакса
05.08.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 августа в коммуне Соллентуна был убит 16-летний сын белорусского писателя и журналиста Дмитрия Плакса. Об этом сообщает
Сообщается, что в убийстве подозревается другой подросток, который потом сам позвонил в полицию. Он задержан. СМИ пишут, что орудием убийства является топор.
Местное издание
Дмитрий рассказал, что его сын Петр занимался музыкой, играл на фортепиано, и даже хотел стать профессиональным музыкантом. Затем заявил, что он стремится к карьере психолога-эволюциониста, но уроки музыки не оставил.
«Он был лучшим парнем в мире. Всегда счастлив и в хорошем настроении. Не было никого, кому бы он не хотел помочь. Он был очень популярен», — говорит Дмитрий.
Незадолго до трагедии Петр вместе с мамой приезжал в Минск.
Этим вечером в школе, где учился Петр, пройдет вечер памяти.
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2 августа в коммуне Соллентуна был убит 16-летний сын белорусского писателя и журналиста Дмитрия Плакса.
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