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Минприроды предлагает обсудить требования к содержанию диких животных в неволе

05.08.2019 11:38 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает обсудить проект постановления, которым предусматривается изменение требований к содержанию и разведению диких животных в неволе. Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в Минприроды, сейчас понятие временного содержания диких животных в неволе толкуется неоднозначно. Поэтому проект постановления предусматривает внесение нормы, устанавливающей максимальный срок 30 календарных дней для временного хранения изъятых диких животных, продажи в торговых объектах и экспонирования на передвижных выставках. "Указанный срок временного содержания диких животных в неволе предложен с учетом их биологических и физиологических потребностей. Ограничение движения животного в клетке может оказать негативное влияние на состояние его организма, способствовать стрессу и отказу от пищи или нарушению обмена веществ", - пояснили в министерстве.

Проект постановления конкретизирует перечень групп диких животных, факт рождения которых в неволе должен подтверждаться соответствующим актом, составленным территориальным органом Минприроды. В их числе относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а также дикие животные, отлов которых ведется на основании разрешения при достижении возраста в три месяца.

В связи с отсутствием в постановлении Минприроды от 27 февраля 2007 года №16 разделения хищных птиц отряда ястребообразные на мелких, средних и крупных, проектом постановления уточняются минимальные нормы помещений (клеток, вольеров) для содержания их в неволе. Проектом постановления также конкретизируются размеры помещений для птиц отряда попугаеобразные в зависимости от длины их тела.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 5 по 15 августа включительно на электронный адрес vkorenchuk@tut.by.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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