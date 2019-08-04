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Наконец вы меня поймали!

05.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Наконец вы меня поймали!

Наконец вы меня поймали!

Пока труженики села заканчивали уборку урожая, милиция выполняла свои задачи: не допустить нарушений трудовой дисциплины и хищений на предприятиях АПК. И делали это в формате совместного рейда с редакцией «НП».
Подобные рейдовые мероприятия начались в 4 июля и продлятся до глубокой осени.
В ходе рейда с вриод старшего инспектора отдела правопорядка и профилактики РОВД Игорем Факадеем и участковым Сергеем Коледа направляемся в КСУП «Струга». Главный инженер собирает для проверки на алкотесте несколько человек, которые трудятся неподалёку. Это и тракторист, и сварщик, и токарь… Проверку проходят на позитиве, шутя между собой.
— Три чекушки перекинул и всё сам?!
— Сколько у тебя? 0,7?
— Восемь!
А ведут себя так уверенно и бодро, потому что совершенно трезвые, бояться им нечего. Разве что главного инженера, который говорит:
— В моей банде пить нельзя – могу и переехать!
…Едем на КЗС. Два слесаря. Трезвые как стекло. Один дружелюбно делится:
— Я пью только по особым случаям.
На ферме «Узляжье» КСУП «Струга» нам показалось, что тут ни души, но нет: нашли заведующего и двух работников. Все они на работе в соответствующем состоянии – трезвом. Такая же ситуация на мехдворе, где была «исследована» на предмет употребления алкоголя до десятка работников.
Но не везде так радужно. С 4 июля в нашем районе на предприятиях АПК было выявлено 19 нетрезвых тружеников и шесть мелких хищений. Мука, молоко, солома – на предприятиях АПК, зелёный горошек – на Горынском агрокомбинате… Правда, мелкие – не значит законом не наказуемые…
Что касается трезвости работников, то есть и совершенно курьёзные истории. Не будем показывать пальцем, но в одном из хозяйств района работает безмерно ответственный сторож. Многие месяцы он смело выходил к алкотесту и проходил его по нулям. А недавно, когда милиционеры подъехали к нему поздним вечерком, вышел к ним навстречу и грустно резюмировал:
— Наконец вы меня поймали…
Все нарушители трудовой дисциплины и воришки уже понесли или ещё понесут наказание в соответствии с законом.
Лилия ГУЩА
На снимках: проверка на алкотесте; комбайнер Валентин Гойко и вриод старшего инспектора отдела правопорядка и профилактики РОВД Игорем Факадеем
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Пока труженики села заканчивали уборку урожая, милиция выполняла свои задачи: не допустить нарушений трудовой дисциплины и хищений на предприятиях АПК.
 
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