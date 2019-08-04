Десять талантливых учителей поедут работать в глубинку. Два года банк будет платить им стипендию

Источник материала: Tut.by

В Беларуси выбрали и подготовили 10 талантливых учителей, которые на два года будут работать в школах за пределами столицы и областных центров. Помимо основной зарплаты, педагоги будут получать каждый месяц стипендию — 250 рублей. Также им выдадут компьютеры, компенсируют переезд и помогут с жильем. Проект реализует Министерство образования совместно с БПС-Сбербанком.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

С 1 сентября учителя приступят к работе в пяти учебных заведениях. В Минской области их ждут в трех средних школах — в поселке Негорелое, агрогородках Ляды и Поплавы. Педагогов также трудоустроят в гимназии Дзержинска. Некоторые наставники отправятся в Брестскую область, где будут учить детей в средней школе агрогородка Повитье.

Участники прошли трехэтапный отбор, после чего отправились на летний интенсив. За месяц они прошли практические курсы, завершением подготовки стала программа недельного школьного лагеря «Навыки ХХI века» для детей из Борисовского района.

— Сейчас наша основная задача — масштабировать программу. Набор новых участников будет происходить каждый год. Поэтому с сентября начинают работу наши амбассадоры в вузах, где мы будем проводить мероприятия для будущих учителей, — отметила заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Лилия Астапович.