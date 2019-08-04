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«Врачи думали, что я умру». Женщины, родившие после 40 лет, - о беременности, трудностях и семье
05.08.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рождение ребенка кардинально меняет жизнь молодых родителей. Работа сменяется памперсами, пустышками и игрушками, сна ночью не хватает, а о свободном времени можно забыть. Позднее кто-то вспоминает такие моменты с нежностью, а кто-то — с легкой паникой. Но что, если ко всему этому придется вернуться в более зрелом возрасте — после 40 лет, когда у вас уже есть взрослые дети и карьера в самом разгаре? Мы пригласили в студию женщин, которые решились поздно родить ребенка. Они рассказали, чего опасались врачи, отличается ли беременность в 20 и 40 лет и как на неожиданную новость отреагировали родные.
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Узнали у женщин, которые родили ребенка после сорока лет, как отреагировала семья и что о поздней беременности говорили врачи.
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