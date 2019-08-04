Велодорожка, сцена и места для торговли. Большой парк «Курасовщина» реконструируют

Источник материала: Tut.by

В Минске реконструируют парк «Курасовщина», который занимает 67 га. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Фото: minsknews.by

Парк «Курасовщина» самый большой в Октябрьском районе. Он расположен между переулком Корженевского, улицами Корженевского и Казинца и водохранилищем Лошица. Его площадь — 67 га с учетом водохранилища. Заложен в 1985 году.

Главный архитектор проектов УП «Минскинжпроект» Юлия Сакольчик рассказала, что по проекту, территория будет разделена на зоны.

— Планируется обустроить места для проведения общественных мероприятий и выездной торговли, для прогулок и отдыха, создать спортивную и детскую, хозяйственно-бытовую площадки.

На свободной территории в верхней части парка рядом с лестничным спуском предлагается обустроить место для установки новогодней ели, площадки для павильонов общепита и торговли. Также запроектирована сцена с посадочными зрительскими местами. Неподалеку — детская и спортивная площадки.

— Существующий склон в верхней части парка будет сохранен в первоначальном виде, так как в летнее время там открывается красивый вид на водохранилище, а в зимний период склон активно используется для катания на лыжах и санках. Лестница подлежит ремонту с частичной заменой облицовки. В комплексе с ней запроектирован пандус для возможности передвижения маломобильных групп населения.

У основания лестничного спуска рядом с набережной появится площадка для ярмарочной торговли, которая также может использоваться для отдыха и прогулок.

— Подпорная стенка, попадающая в эту зону, будет отремонтирована и обыграна планировочным решением благоустройства. Предусмотрены круговые скамьи вокруг стволов деревьев, а также пергола на втором ярусе площадки, — говорит Юлия Сакольчик.

В центре парка предусмотрели территорию для тихого отдыха, где разместятся беседки, соединенные между собой экотропой.

Проект реконструкции предполагает ремонт и создание пешеходных связей с устройством тротуаров, дорожек и велодорожки с плиточным покрытием.

— Трассировка проектируемой велодорожки будет выполнена по возможности без пересечений с пешеходными связями для обеспечения безопасности. Велодорожка пройдет по правой части парка сверху вниз к набережной, где будет совмещена с ее существующей частью.

Срок сдачи проекта реконструкции парка — январь 2020 года. Сейчас идет разработка проектной документации. Строительные работы начнутся во втором квартале при условии выделения финансирования из городского бюджета.