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В Могилеве на благоустройство в следующем году потратят около 11 млн долларов: куда пойдут деньги

05.08.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На благоустройство и капремонт городских объектов в Могилеве в 2020 году хотят потратить 22,4 млн рублей. Эта сумма значительно больше той, которую выделили в этом году, сообщает горисполком.

В план благоустройства и градостроительной деятельности включены 14 объектов, рассказал генеральный директор управления коммунальных предприятий Андрей Киблов. Во-первых, это завершение работ по благоустройству Подниколья. Это благоустройство поймы реки Дубровенки от здания № 31 на улице Правая Дубровенка до улицы Челюскинцев. Также предусмотрены работы в пойме реки Дебри от улицы Подгорной до Тимирязевской.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

О том, как маленькой речки Дебря боятся все местные жители, Могилева боятся маленькой речки, которая может натворить бед">мы уже рассказывали. Дело в том, что во время сильных ливней поток воды достигает такой силы, что грозит размыть дорогу и добраться до подворий. Русло Дебри пытались и уже начали было укреплять, но денег не хватило, работы забросили — и почти все усилия вместе с потраченными деньгами утекли в Днепр. История длится вот уже 9 лет.

В 2020 году капремонт ждет и несколько улиц Могилева: Бялыницкого-Бирули (тут его завершат), Крупской (работы только начнут), проспекта Пушкинского на участке от улицы Гагарина до улицы Островского (этот участок очень узкий, поэтому тут образуются пробки).

Запланировано комплексное благоустройство четырех дворовых территорий: на улицах Космонавтов, Мечникова, Королева, Златоустовского.

Также коммунальники намерены отремонтировать памятник Ленину перед зданием облисполкома, произвести капитальный ремонт с технической модернизацией мемориала на Буйничском поле. Здесь установят элементы, отражающие исторические события времен Великой Отечественной войны.

 
Теги: Могилев
 
 
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Эта сумма выделена на благоустройство и капремонт городских объектов, которых всего в списке четырнадцать.
 
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