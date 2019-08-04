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В убийстве сына белорусского писателя и журналиста в Швеции подозревают близкого друга подростка

05.08.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 августа в Швеции был убит 16-летний сын белорусского писателя, переводчика и журналиста Дмитрия Плакса. Как сообщил отец TUT.BY, в совершении преступления подозревают молодого человека, который был одним из самых близких друзей сына. О причинах убийства пока ничего не известно, идет следствие.


Кадр: expressen.se

В убийстве 16-летнего Петра подозревают молодого человека, который был одним из самых близких его друзей.

— Нам неизвестно, был ли между ними конфликт, каково психическое состояние нападавшего. Мы даже не можем пока говорить, что преступление совершил именно он, это должно установить следствие. Подросток задержан, — рассказал Дмитрий Плакс.

Ранее шведское издание Expressen сообщило, что подозреваемый сам позвонил в полицию, орудием убийства является топор. Убийство произошло вечером 2 августа, 16-летнего Петра нашли с черепно-мозговыми травмами, доставили на вертолете скорой помощи в больницу, но спасти парня не удалось.

По словам отца, Петр занимался музыкой, играл на фортепиано, и даже хотел стать профессиональным музыкантом, также увлекался психологией:

— Он был лучшим парнем в мире. Всегда счастлив и в хорошем настроении. Не было никого, кому бы он не хотел помочь. Он был очень популярен.

Незадолго до трагедии Петр вместе с мамой приезжал в Минск, чтобы повидаться с родственниками и друзьями. Ольга рассказала шведскому изданию, что сын свободно говорил на русском языке и немного на белорусском.

Дмитрий Плакс в 1990-е работал в «Белорусской деловой газете» и в газете «Имя». С 1997 года вместе с семьей постоянно живет в Швеции, работает продюсером и драматургом в Радиотеатре Шведского радио, он подготовил радиопостановку по книге Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд». Член Союза белорусских писателей, Союза писателей Швеции, Шведского ПЕН-центра. Пишет на белорусском, русском и шведском языках.

Редакция выражает соболезнования Дмитрию и его семье.

 
Теги: Минск
 
 
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Шведские СМИ пишут, что подозреваемый сам позвонил в полицию. Подросток задержан, следствие устанавливает причины совершения преступления.
 
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