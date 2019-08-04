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В убийстве сына белорусского писателя и журналиста в Швеции подозревают близкого друга подростка
05.08.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 августа в Швеции
В убийстве 16-летнего Петра подозревают молодого человека, который был одним из самых близких его друзей.
— Нам неизвестно, был ли между ними конфликт, каково психическое состояние нападавшего. Мы даже не можем пока говорить, что преступление совершил именно он, это должно установить следствие. Подросток задержан, — рассказал Дмитрий Плакс.
Ранее шведское издание
По словам отца, Петр занимался музыкой, играл на фортепиано, и даже хотел стать профессиональным музыкантом, также увлекался психологией:
— Он был лучшим парнем в мире. Всегда счастлив и в хорошем настроении. Не было никого, кому бы он не хотел помочь. Он был очень популярен.
Незадолго до трагедии Петр вместе с мамой приезжал в Минск, чтобы повидаться с родственниками и друзьями. Ольга рассказала шведскому изданию, что сын свободно говорил на русском языке и немного на белорусском.
Дмитрий Плакс в 1990-е работал в «Белорусской деловой газете» и в газете «Имя». С 1997 года вместе с семьей постоянно живет в Швеции, работает продюсером и драматургом в Радиотеатре Шведского радио, он
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Шведские СМИ пишут, что подозреваемый сам позвонил в полицию. Подросток задержан, следствие устанавливает причины совершения преступления.
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