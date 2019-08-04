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На питание в яслях, садах и школах выделят больше денег
05.08.2019 13:24 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси увеличиваются нормы расходов на питание отдельных категорий обучающихся в учреждениях образования.
Согласно
Также в среднем на 10% они увеличены для школьников, гимназистов, лицеистов и некоторых других категорий учащихся. На 7-10% выросли нормы расходов на питание в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью пребывания 6-8 часов (двухразовое питание), 9-10,5 часа (трехразовое питание), 12-24 часа (четырехразовое).
Кроме того, на 10% увеличены нормы в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах Республиканского центра для детей дошкольного возраста с нарушением слуха с длительностью пребывания 12-24 часа, пишет
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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В Беларуси увеличиваются нормы расходов на питание отдельных категорий обучающихся в учреждениях образования.
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