|
В лесу на Витебщине потерялся грибник. Он успел позвонить в МЧС - и телефон разрядился
05.08.2019 13:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 августа в лесу у деревни Большое Лосвидо Городокского района заблудился 62-летний мужчина, отправившийся за грибами. Связи с ним нет, в понедельник, 5 августа, МЧС
Грибник вечером в воскресенье сам позвонил спасателям и рассказал, что ушел в лес в 11 часов утра, но, собирая грибы, заблудился и не может сориентироваться, как выйти к ближайшей деревне. Звонок был в 21.00. Его сразу начали искать милиция и МЧС, поисковая операция длилась до глубокой ночи.
Мужчину найти не удалось, телефонная связь с ним оборвалась.
Сегодня поиски заблудившегося грибника возобновлены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 5 августа, МЧС продолжает поиски.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)