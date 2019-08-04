В лесу на Витебщине потерялся грибник. Он успел позвонить в МЧС - и телефон разрядился

Источник материала: Tut.by

4 августа в лесу у деревни Большое Лосвидо Городокского района заблудился 62-летний мужчина, отправившийся за грибами. Связи с ним нет, в понедельник, 5 августа, МЧС продолжает поиски.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Грибник вечером в воскресенье сам позвонил спасателям и рассказал, что ушел в лес в 11 часов утра, но, собирая грибы, заблудился и не может сориентироваться, как выйти к ближайшей деревне. Звонок был в 21.00. Его сразу начали искать милиция и МЧС, поисковая операция длилась до глубокой ночи.

Мужчину найти не удалось, телефонная связь с ним оборвалась.

Сегодня поиски заблудившегося грибника возобновлены.