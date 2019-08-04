ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовные дела в отношении адвоката, которая защищала главного инженера МЗКТ, прекращены

05.08.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Два уголовных дела в отношении адвоката, которая защищала главного инженера МЗКТ Андрея Головача, прекращены. Об этом TUT.BY сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

«Уголовное дело в отношении адвоката адвокатского бюро „Принцепконсалт“, по факту разглашения данных предварительного следствия, по информации Генеральной прокуратуры, поступившей в Минскую городскую коллегию адвокатов, за отсутствием состава преступления, прекращено», — сказано в сообщении.

Также прекращено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» УК, возбужденное в отношении данного адвоката.

Напомним, в конце июня стало известно, что в отношении адвоката, которая защищала Андрея Головача, Следственный комитет возбудил дело по ст. 407 УК (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания). Санкция статьи предусматривает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет.

В ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства женщины, где нашли пистолет Walter mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы. По данному факту было возбуждено дело по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два уголовных дела в отношении адвоката, которая защищала главного инженера МЗКТ Андрея Головача, прекращены.
 
Новости дня
Новости общества
 
В лесу на Витебщине потерялся грибник. Он успел позвонить в МЧС - и телефон разрядился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика