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Уголовные дела в отношении адвоката, которая защищала главного инженера МЗКТ, прекращены
05.08.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Два уголовных дела в отношении адвоката, которая защищала главного инженера МЗКТ Андрея Головача, прекращены. Об этом TUT.BY сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.
«Уголовное дело в отношении адвоката адвокатского бюро „Принцепконсалт“, по факту разглашения данных предварительного следствия, по информации Генеральной прокуратуры, поступившей в Минскую городскую коллегию адвокатов, за отсутствием состава преступления, прекращено», — сказано в сообщении.
Также прекращено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» УК, возбужденное в отношении данного адвоката.
Напомним, в конце июня стало известно, что в отношении адвоката, которая
В ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства женщины, где
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Два уголовных дела в отношении адвоката, которая защищала главного инженера МЗКТ Андрея Головача, прекращены.
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