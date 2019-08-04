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«Вечерний Гродно» — о кореличском авиамоделисте Юрии Гейзерове. Захватывающая история взрослого мужчины с необычным хобби

05.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Авиамоделист из Кореличей летает в облаках вместе с аистами, пугает жителей НЛО и называет дроны «игрушками». Для запуска ему нужен кусок фанеры, подложка для ламината и скотч. Знакомьтесь, это Юрий Гейзеров, взрослый мужчина с необычным хобби.

«Вечерний Гродно» — о кореличском авиамоделисте Юрии Гейзерове. Захватывающая история взрослого мужчины с необычным хобби

✈ Дядька с самолётом в поле

Юрий живёт в Кореличах и работает в электросетях. Авиацией он увлёкся в детстве, когда жил в Ошмянах возле гражданского аэродрома. В советские времена авиамоделизм был популярным. Первой моделью Юрия стал безмоторный планер, который собрал ещё шестиклассником.

— Учился по журналам, а детали заказывал посылкой из города Горького. Приходил набор деревянных деталей с инструкцией. Кое-какие части приходилось вырезать самому, — вспоминает Юрий. — Когда запускал, за мной шла толпа детей — всем было интересно посмотреть. Прошло удачно: я обрадовался, что он вообще взлетел.

Однажды планер поднялся в небо и не вернулся.

— В округе знали, что я собираю модели. Через несколько дней приходит мужик и говорит: «Иди забери свой самолёт!» Оказалось, что он отлетел на полкилометра, — смеётся Юрий.

Потом в «авиамодельной» жизни наступил перерыв, и в возрасте 40 лет он заново учился «летать» благодаря интернету, ведь в сети можно найти любую информацию и пообщаться с другими авиамоделистами на форумах.

— Средний возраст авиамоделистов — 55 лет. Это со стороны кажется, что стоит дядька с самолётиком в поле, но на самом деле это серьёзное и сложное занятие. Самое трудное — управлять моделью, поэтому нужно много тренироваться.

✈ Боевая готовность — минута

Всего Юрий Гейзеров сделал более двадцати моделей самолётов, а недавно собрал новую, которой особенно гордится, ведь это его собственная разработка.

Он показывает огромный самодельный футляр, в котором лежат детали.

— Боевая готовность — минута! — Юрий достаёт пульт и быстро собирает модель. — Всё сделано из материалов, купленных в обычном хозяйственном магазине за 20 рублей. У меня сердце кровью обливается, когда по ТВ показывают беспилотники и говорят, сколько они стоят. Такую модель можно сделать на кухонном столе с помощью линейки, ножа, скотча и подложки под ламинат.

Вся модель обошлась в 300 долларов, не считая, конечно, колоссального труда.

«Вечерний Гродно» — о кореличском авиамоделисте Юрии Гейзерове. Захватывающая история взрослого мужчины с необычным хобби

✈ Два часа без подзарядки

Новую модель он построил в декабре и за это время «налетал» около 500 километров (за один раз выходит 40–50 километров). На ней установлены автопилот, модуль GPS, автовозврат и другие «фишки». Модель на 90 процентов состоит из пенопласта, остальное — электроника и фанера, которую конструктор хвалит и называет «Привет из Никарагуа» (она используется в ящиках, в которых приводят в магазин фрукты). Контакты для крыльев сделал с надёжными USB-разъёмами. Юрий показывает отсек с электроникой и аккумуляторами — это «мозг» модели. Без подзарядки она пролетит 80 км и развивает максимальную скорость 108 км/ч. Управляется пультом на расстоянии до трёх километров.

— Если я брошу управление, самолёт сам захватит курс, переключится на автопилот и будет лететь, пока будет связь. При потере связи самолёт развернётся, вернётся на автопилоте и станет кружить над местом старта, — объясняет Юрий. — Посадка — как у обычного самолёта: нужно выдерживать высоту, скорость над землёй — до 30 км/ч, а потом плавно опускать на траву.

Юрий пока не придумал название модели, но друзья-авиамоделисты, как только увидели её на фото, прозвали «головастиком».

Аппарат выдерживает около пяти лет эксплуатации, но Юрий уверен, что «только в полётах живут самолёты». Страдают при хранении и перевозке.

— Настоящий самолёт мало чем отличается от модели, только материалом и пропорциями, — говорит авиамоделист. — В Беларуси немало таких моделей, но «летают» на купленных. Здесь же всё сделано своими руками, в этом ценность.

К дронам мастер относится со скепсисом и называет их детскими игрушками, потому что у них низкий заряд батареи, которого хватает на 20 минут, да и от старта они отлетают недалеко.

✈ Искал пропавшего человека и летал за «буслами»

Свою модель Юрий использует не только ради развлечения. «Головастик» делал осмотр с воздуха 200 гектаров лесных угодий по просьбе лесничества, помогал в поисках пропавшего человека. Если бы для этих целей подняли в небо вертолёт, то стоимость операции была бы огромной.

С самолётом случались забавные ситуации.

— Однажды подлетел к мужику, спустился во двор, а он стоит и смотрит, словно это НЛО, — смеётся Юрий. — Иногда лечу в стае аистов и пристраиваюсь за ними, но буслы как заподозрят неладное, так сразу поворачивают в сторону.

Юрий Гейзеров четыре года ведёт в Кореличах кружок авиамоделистов, учит детей. Сначала для школьников провёл показательный полёт. Кто заинтересовался, тот пришёл. Ребята вырезают детали, а потом собирают модель. После этого преподаватель объясняет им особенности управления и аэродинамики.

Увлечение Юрия в Кореличах обросло «легендами». Говорят, что он зарабатывает на моделях по тысяче долларов за штуку. К таким слухам наш собеседник относится с юмором.

Увидеть модель Юрия в деле могут все желающие: 10 и 11 августа он будет участвовать в авиафестивале возле деревни Эйминовцы рядом с Берестовицей.

Источник: vgr.by (Евгений Лебедь)

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Авиамоделист из Кореличей летает в облаках вместе с аистами, пугает жителей НЛО и называет дроны «игрушками». Для запуска ему нужен
 
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