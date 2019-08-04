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С кратковременными дождями и грозами. Какой будет погода на неделе

05.08.2019 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На неделе ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха в отдельных районах прогреется до +29°С. Прогноз погоды на будние дни сообщил Белгидромет Минприроды.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Во вторник, 6 августа, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем западный, юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5...11°С, по западу республики до +13°С, максимальная в середине дня от +19°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу. Атмосферное давление существенно не изменится.

В среду, 7 августа, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11...17°С, максимальная днем +21...27°С, по югу местами до +29°С.

В четверг, 8 августа, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Утром и днем в отдельных районах сильные дожди. Ветер юго-западный, днем с переходом на западный, северо-западный, порывистый, в дневные часы местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +18...25°С, по юго-востоку до +29°С.

В пятницу, 9 августа, погоду будут определять более прохладные воздушные массы. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +11...17°С, максимальная днем +18...24°С, по югу местами до +26°С.

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На неделе ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха в отдельных районах прогреется до +29°С.
 
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