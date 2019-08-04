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Россиянин в Новый год пришел на гуляния в Могилеве с «травматом» - и дорого поплатился за это
05.08.2019 14:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россиянину, который в новогоднюю ночь в Могилеве
Житель Санкт-Петербурга приехал в Могилев к родственникам жены встречать Новый год. С собой он привез травматический пистолет с патронами — хранение и ношение его в РФ разрешены. А вот в Беларуси — нет, но мужчина этого не учел.
В новогоднюю ночь петербуржец пришел на площадь Славы, пистолет у него был с собой. Оружие обнаружили во время личного досмотра на пункте пропуска на место массового гуляния — мужчина предъявил его сотрудникам ОМОН и был задержан.
Было возбуждено уголовное дело за незаконные перемещение через государственную границу Беларуси огнестрельного оружия, а также его хранение, перевозку и ношение.
Позже суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин, или 7650 рублей. У россиянина конфисковали автомобиль Mazda 6 как средство совершения преступления: в нем мужчина перевозил пистолет.
Обвиняемый не согласился с приговором суда и обжаловал, однако судебная коллегия оставила его без изменения.
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Мужчина не учел, что хранение и ношение огнестрельного оружия травматического действия разрешены в РФ, но не в Беларуси.
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