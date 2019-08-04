Россиянин в Новый год пришел на гуляния в Могилеве с «травматом» - и дорого поплатился за это

Источник материала: Tut.by

Россиянину, который в новогоднюю ночь в Могилеве хотел пройти к елке с травматическим пистолетом , вынесли приговор, сообщает прокуратура.

Житель Санкт-Петербурга приехал в Могилев к родственникам жены встречать Новый год. С собой он привез травматический пистолет с патронами — хранение и ношение его в РФ разрешены. А вот в Беларуси — нет, но мужчина этого не учел.

В новогоднюю ночь петербуржец пришел на площадь Славы, пистолет у него был с собой. Оружие обнаружили во время личного досмотра на пункте пропуска на место массового гуляния — мужчина предъявил его сотрудникам ОМОН и был задержан.

Было возбуждено уголовное дело за незаконные перемещение через государственную границу Беларуси огнестрельного оружия, а также его хранение, перевозку и ношение.

Позже суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин, или 7650 рублей. У россиянина конфисковали автомобиль Mazda 6 как средство совершения преступления: в нем мужчина перевозил пистолет.

Обвиняемый не согласился с приговором суда и обжаловал, однако судебная коллегия оставила его без изменения.