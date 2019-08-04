В колледжах и профлицеях не прогнозируют оттока абитуриентов из-за «закона об отсрочках»

Источник материала: Tut.by

По словам специалистов, после того как примут «закон об отсрочках», желающих поступать в колледжи и профлицеи меньше не станет. Молодежь, говорят они, сейчас более прагматичная. Парни и девушки хотят раньше начинать распоряжаться своим временем и деньгами.

— Предположим, окончил человек в 17 лет школу, пошел в вуз. Четыре года отучился, ему 21 год. У него более фундаментальные знания, опыта нет. Он не станет сразу за станок. Ему понадобится время, — приводит пример Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования. — Беру систему профессионального образования. Человек окончил 11 классов. За год получил профессию, например, оператора станков с программным управлением. Полгода из них он практиковался в условиях предприятия. При этом получал деньги ещё. А после окончания он одновременно становится за два, три станка, управляет и зарабатывает сразу 1000 долларов.

— Конечно, прогнозировать действия каждого конкретного человека сложно, — дополняет коллегу Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Минобразования.

По его словам, если у человека цель — получить высшее образование и, как вариант, пойти сначала в колледж, после ссуза он может поступить в вуз. Затем ему предоставят отпуск, он отслужит и вернется на учебу.

К тому же, продолжает Валерий Голубовский, выпускники ссузов в основном идут на заочное. А «заочка» права на отсрочку не дает.

— Те, кто хотел поступать в ссуз независимо от этого закона, все равно пойдут в ссуз, — подчёркивает Валерий Голубовский. — Тупиковой траектории тут нет. Пугаться молодежи не стоит.

На вопрос, что будет с теми, кто, например, после колледжа мог сразу поступить на 3 курс вуза, собеседники пояснили: ничего не изменилось. После ссуза выпускник также поступает в университет, а потом, отслужив, продолжает учиться с третьего курса.

Напомним, с 10 августа 2019 года вступит в силу новый закон . Главное изменение: раньше отсрочку от службы в армии давали каждый раз, когда молодой человек продолжал учебу — на время колледжа, университета, магистратуры, аспирантуры. Теперь отсрочку предоставят всего один раз.