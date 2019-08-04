|
«При виде церквей молится». Милиция ищет осужденного, который сбежал с «химии»
05.08.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С «химии» в Волковыске сбежал 34-летний гродненец, осужденный за незаконный оборот наркотиков. Позняк Святослав Чеславович ушел с территории исправительного учреждения открытого типа днем 26 мая, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. По информации милиции, он может посещать храмы и монастыри.
На вид мужчине 30−35 лет, рост 183 см, худощавого телосложения, темные волосы.
По информации портала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С «химии» в Волковыске сбежал 34-летний гродненец, осужденный за незаконный сбыт наркотиков. Позняк Святослав Чеславович ушел с территории исправительного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)