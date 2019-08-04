«При виде церквей молится». Милиция ищет осужденного, который сбежал с «химии»

Источник материала: Tut.by

С «химии» в Волковыске сбежал 34-летний гродненец, осужденный за незаконный оборот наркотиков. Позняк Святослав Чеславович ушел с территории исправительного учреждения открытого типа днем 26 мая, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. По информации милиции, он может посещать храмы и монастыри.





На вид мужчине 30−35 лет, рост 183 см, худощавого телосложения, темные волосы.

Особая примета: родимое пятно на шее слева. Был одет в серо-черную байку с капюшоном, черные штаны спортивного типа и темные кроссовки. Также осужденный может быть одет в камуфляж зеленого цвета.

По информации портала labur.by , сбежавшего мужчину видели в Ивановском районе Брестской области. При себе может иметь кнопочный раскладной мобильный телефон Samsung, фотографии и лики святых. При виде церквей, крестов и икон молится и крестится.

Если вы видели данного мужчину или знаете о его местонахождении, милиция просит позвонить по телефонам дежурной части ИОУТ № 29 (801512) 43 803 или +375 (29) 7 306 731 или 102.