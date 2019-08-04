Белорусские участники на WorldSkills впервые выступят в блоке «профессии будущего»

Источник материала: Tut.by

В третий раз команда из Беларуси будет участвовать в чемпионате WorldSkills. На этот раз соревнования для учащихся колледжей и лицеев, а также студентов вузов и молодых рабочих пройдут с 22 по 27 августа в Казани.

На соревнования съедутся 1500 парней и девушек из 63 стран. Беларусь на WorldSkills представят 36 участников. Белорусы выступят в 33 компетенциях. Среди них, например, технологии строительства, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, творческие профессии и мода.

По словам Валерия Голубовского, ректора Республиканского института профессионального образования, к соревнованиям участники готовились год. В этот раз для них и экспертов организовали стажировки в 18 странах. Тут, например, ОАЭ, Россия, Китай.

— Стажировки в других странах — очень серьезный инструмент для развития компетенций не только участников, но самое главное — экспертов, потому что эксперты остаются постоянно в строю, — отмечает Валерий Голубовский. — Учитывая, что ряд экспертов — это педагоги и мастера, это значит, новые технологии и знания проникают в подготовку кадров для нашей экономики.

Впервые в этом году Беларусь будет участвовать в блоке Future Skills, или профессии будущего. Наша команда выступит в трех компетенциях.

— Квантовые технологии, промышленный дизайн и технологии информационного моделирования bim, — перечислил Валерий Голубовский. — Bim-технологии — это цифровое моделирование в строительстве, от проектирования до строительства и эксплуатации зданий. Уникальность в том, что участниками здесь являются молодые рабочие одного из предприятий Гомеля. Там уже начинают внедрять цифровые технологии при проектировании зданий.

О том, сколько наград планируют привезти с соревнований, специалисты не говорят. И хотя WorldSkills называют своего рода Олимпийскими играми, главное тут не количество медалей. Участие в таких соревнованиях, отмечает собеседник, важно для обновления и подготовки кадров.

WorldSkills — международное некоммерческое движение Его цель — повысить престиж профессионального образования и стандарты профессиональной подготовки. А также продемонстрировать значимость высококвалифицированных кадров для экономики во всем мире.