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Минобразования разъяснило, почему одна отсрочка от службы не отразится на поступлении в вуз

05.08.2019 15:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна отсрочка от службы не отразится на возможности поступления в высшее учебное заведение, заявил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас выстроена система непрерывного интегрированного образования, когда человек, имеющий среднее специальное образование, получает высшее в сокращенный срок. Это большое количество специальностей", - сказал Сергей Касперович. Молодой человек, который окончил ссуз, может пойти работать, что было бы правильным вариантом. А если он после этого мотивирован на обучение в вузе, есть возможность пойти по разным траекториям, и служба в армии никак не отразится на поступлении. Мотивированный абитуриент выдержит испытания или после службы в армии, или до нее. При этом во втором случае его зачислят в вуз и предоставят отпуск на время службы. Вернувшись, студент продолжит обучение: место на этот период за ним сохраняется.

Ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский считает, что сегодня молодежь более прагматична, раньше хочет иметь возможность распоряжаться собственными деньгами. Система профессионального образования максимально отвечает таким запросам: обучающийся за более короткий срок может получить востребованную профессию и прийти на работу подготовленным специалистом, поскольку во время обучения у него была практика в условиях предприятия, за которую он также получал деньги.

Более того, выпускники ссузов в основном идут на заочную форму в вуз. "Ничего не мешает поступить на заочную форму. Она тоже в зависимости от предыдущей специальности, если по профилю, имеет интегрированные программы и сокращенный срок", - добавил Валерий Голубовский.

Специалисты уверены, что выпускники средних специальных учебных заведений более подготовлены к выполнению реальных производственных задач. Вузы дают академическую, фундаментальную подготовку, после них многие ребята идут в науку, творчество.-0-

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Теги: Минск
 
 
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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна отсрочка от службы не отразится на возможности поступления в высшее учебное заведение, заявил журналистам начальник главного...
 
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