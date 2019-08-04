Столинским районным центром гигиены и эпидемиологии проведён мониторинг бань и саун

Источник материала: Навiны Палесся





В период с 25.06.2019 по 30.07.2019 года государственным учреждением «Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии» проводился мониторинг бань и саун различных форм собственности на соответствие их установленным требованиям санитарного законодательства к устройству, оборудованию и содержанию бань и общим санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства».

Мониторингом охвачено 7 объектов, оказывающих банные услуги населению, при этом на всех обследованных объектах выявлены нарушения санитарных требований в содержании бань. Среди выявленных нарушений преобладали факты неудовлетворительного содержания территорий бань в части замусоренности и несвоевременного покоса сорной растительности, неудовлетворительного состояния контейнерных площадок (у 57% обследованных объектов), неупорядоченного хранения топливного материала (43%), наличия дефектов наружной отделки фасадов зданий (28%), неудовлетворительного содержания помещений бань (57%), несвоевременного проведения уборок (28%), использования неисправного или имеющего дефекты оборудования, мебели и инвентаря (57%), наличия плесени и влаги на стенах и потолках (43%), нарушения требований к уборочному инвентарю (43%) и проведению дезинфекции помещений и оборудования (28%), отсутствие мусорных урн в помещениях бань и полочек для парфюмерно-косметической продукции (28%).

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий направлено 7 рекомендаций субъектам хозяйствования для устранения выявленных недостатков, выполнение которых находится на контроле.

Государственное учреждение «Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии» обращает внимание субъектов хозяйствования, что нарушение санитарных требований при оказании банных услуг может приводить к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний среди населения.

Государственное учреждение «Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии»