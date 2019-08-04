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Что делать, если вы заблудились в лесу?

05.08.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Что делать, если вы заблудились в лесу?

Лето — не только сезон ягод и грибов, но и горячая пора для сотрудников органов внутренних дел и спасателей. Пошел в лес — и пропал. Каждый год в стране пропадают до 10000 человек. К счастью, большинство из них потом находят. Что делать, если вы заблудились в лесу или ваш близкий пошел за грибами и в тот же день не вернулся?

Отделение уголовного розыска Дубровенского РОВД призывает при походе в лес соблюдать ряд простых правил:
1. Если вы собрались в лес в одиночку или даже небольшой компанией, обязательно скажите об этом родственникам, соседям, друзьям, сообщите им, куда именно направляетесь.
2. Обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
3. Надевайте в лес яркую одежду, так как во время поисков среди деревьев человека в приметной одежде искать легче.
4. Собираясь в лес за грибами, не забудьте взять с собой нож, спички и медикаменты.
5. Если заблудились, не паникуйте! Постарайтесь вспомнить путь, по которому вы шли, попытаться разыскать какие-то знакомые ориентиры.
6. Если мобильный телефон при вас, сообщите о случившемся в милицию, уменьшите количество звонков, но сам телефон не выключайте. Это поможет быстрее вас разыскать.

Рекомендуем людям преклонного возраста воздержаться от одиночных походов в лес, особенно, если есть проблемы со здоровьем.
Милиция призывает граждан не оставаться равнодушными к беде родственников пропавших. При обнаружении каких-либо предметов, свидетель¬ствующих о возможном нахождении в вашей местности исчезнувших (одежда, обувь, ведра, корзины, велосипеды и т.п.), просьба незамедлительно сообщать об этом в ближайший отдел внутренних дел по телефону 102.

Максим СТАБРОНИК,
старший оперуполномоченный ГРР ОУР Дубровенского РОВД
капитан милиции.

 
 
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Лето — не только сезон ягод и грибов, но и горячая пора для сотрудников органов внутренних дел и спасателей. Пошел
 
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