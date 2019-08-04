ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средний размер пенсии по возрасту после перерасчета в августе составил Br446,84

05.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

С 1 августа этого года в Беларуси произведен перерасчет трудовых пенсий. В итоге средний размер назначенных пенсий по возрасту составил Br446,84, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Средний размер пенсии по возрасту после перерасчета в августе составил Br446,84

Перерасчет проводился исходя из средней заработной платы работников для исчисления пенсий, применяемой с мая и проиндексированной на 7%, — Br925,77. Кроме того, 1 августа в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, надбавок, повышений и доплат к пенсиям.

«С учетом этих перерасчетов средний размер назначенных пенсий всех видов составил Br432,27, в том числе пенсий по возрасту — Br446,84», — пояснили в Минтруда. Получателями пенсий по возрасту в Беларуси являются более 2 млн человек.

В январе эти показатели были соответственно на уровне Br381,17 и Br393,27, в июле — Br405,05 и Br418,41.

С учетом проведенного перерасчета предполагается к концу этого года выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты на уровне не ниже 40%.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/srednij-razmer-pensii-po-vozrastu-posle-pererascheta-v-avguste-sostavil-br44684-357286-2019/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 августа этого года в Беларуси произведен перерасчет трудовых пенсий. В итоге средний размер назначенных пенсий по возрасту составил Br446,84, сообщили...
 
Новости дня
Новости общества
 
Что делать, если вы заблудились в лесу?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика