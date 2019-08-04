Средний размер пенсии по возрасту после перерасчета в августе составил Br446,84

Источник материала: Газета Авангард

С 1 августа этого года в Беларуси произведен перерасчет трудовых пенсий. В итоге средний размер назначенных пенсий по возрасту составил Br446,84, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.





Перерасчет проводился исходя из средней заработной платы работников для исчисления пенсий, применяемой с мая и проиндексированной на 7%, — Br925,77. Кроме того, 1 августа в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, надбавок, повышений и доплат к пенсиям.

«С учетом этих перерасчетов средний размер назначенных пенсий всех видов составил Br432,27, в том числе пенсий по возрасту — Br446,84», — пояснили в Минтруда. Получателями пенсий по возрасту в Беларуси являются более 2 млн человек.

В январе эти показатели были соответственно на уровне Br381,17 и Br393,27, в июле — Br405,05 и Br418,41.

С учетом проведенного перерасчета предполагается к концу этого года выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты на уровне не ниже 40%.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/srednij-razmer-pensii-po-vozrastu-posle-pererascheta-v-avguste-sostavil-br44684-357286-2019/

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