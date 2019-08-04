Мы все с одной планеты!

Источник материала: Газета Авангард

Под таким девизом прошло благотворительное мероприятие в рамках работы открытой молодежной площадки, организованное районным комитетом ОО «БРСМ», для воспитанников отделения дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения.





Согласитесь, что может быть лучше, чем провести время с пользой в кругу друзей и единомышленников, как это делают волонтеры «БРСМ». Ведь они добрые и активные, настоящие творцы, умеющие помогать другим и делать мир добрее и краше.

В субботу в городском парке возле центрального районного дома культуры было по-настоящему весело. Там царили смех и оживление, потому что хорошим настроением с ребятами делились те, кто умеет делать благие дела, и кто небезразличен к чужим проблемам.

Вместе с волонтерами молодежь и детвора шутили и играли, рисовали ладошками, одним словом, провели время на позитивной волне. Закончилось мероприятие совместным чаепитием и душевными разговорами, а время прошло очень здорово и интересно.





Наталья МАКСИМОВА

Фото из личного архива РК ОО «БРСМ»