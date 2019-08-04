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Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси в ночь на 5 августа
05.08.2019 16:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минувшей ночью в Беларуси обновлен абсолютный минимум температуры 75-летней давности.
В Брагине температура опустилась до отметки +2,9 градуса. Прежний минимум ночи составлял +4 градуса. Он был зафиксирован 5 августа 1944 года в Марьиной Горке.
Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе
В Брагине прежний антирекорд составлял +8,2 градуса (в 1956 году). В пятерку самых холодных мест вошли также Бобруйск — 3,6 градуса выше нуля (было +6,9 градуса в 1968 году), Октябрь — 4 (8 в 1988-м), Василевичи — 4,1 (8,2 в 1968-м) и Кличев — также 4,1 (6,6 в 1999-м).
В Гомеле и Могилеве было +7,3 градуса. В первом городе обновлен минимум 31-летней давности (+8,7), во втором — 45-летней (+8).
Ночные антирекорды обновлялись также 3 и 4 августа (соответственно в одном и 11 населенных пунктах, где ведутся метеонаблюдения).
По прогнозу синоптиков, ночь на 6 августа тоже будет холодной, затем потеплеет на 5−6 градусов.
Ранее Белгидромет отмечал, что середина нынешнего лета оказалась самой холодной за последние 20 лет. Температурные антирекорды ночи обновлялись 4, 5 и 13−16 июля. Между тем первая треть лета оказалась аномально жаркой, новые рекорды фиксировались 18 дней июня (c 4-го по 17-е, 20-го, 21-го, 26-го и 30-го), а также 1 июля.
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Середина нынешнего лета оказалась самой холодной за последние 20 лет.
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