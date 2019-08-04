Гродненские ремесленники собирают подписи против переноса их палаток с Советской

Источник материала: Tut.by

Гродненские власти не раз говорили, что ремесленникам стоит выделить специальную площадку с оборудованными торговыми местами. В марте 2018 года планировалось разместить павильоны на площадке за памятником Соколовскому. В этом году появилась информация, что город под эти цели хочет продать на пять лет право аренды пустыря на Красноармейской. Инвестор должен будет организовать там площадку для торговли сувенирами — и есть вероятность, что ремесленников попросят туда переместиться. Но они этого не хотят. Люди стали собирать подписи против возможного переселения, сообщает hrodna.life.



Фото: hrodna.life

— В любом туристическом городе ремесленники продают свою продукцию в центре города, на пешеходных улицах. А нас почему-то хотят переместить куда-то на отшиб. Если это произойдет, то все ремесленники просто перейдут работать в интернет. А мы хотим работать в центре города, это удобно не только нам, но и туристам, — рассказала одна из инициаторов сбора подписей Наталья Пивоварчик.



Фото: hrodna.life

Всего за два дня ремесленники собрали около 200 подписей и около десятка отзывов покупателей. Все это они готовы передать городским властям.